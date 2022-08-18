نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالطريقة الاصلية طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة الاصلي مثل المحلات هش ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الكرواسون من أنواع المعجنات والفطائر التي يعشقها كل الناس بلا إستثناء وبالتحديد صغار السن فهو من الأكلات المعروفة والتي تشتهر بكثرة في جميع الدول، ومن الممكن أن نقوم بعمل الكرواسون في البيت بطريقة سريعة فأن عجينة الكرواسون سهلة في عملها ومقاديرها بسيطة ولا تكون مكلفة ويمكننا أن نقوم بحشوه بإستخدام الشوكولاته أو المربى أو بإستخدام الجبنة مثل الرومي أو الموتزريلا أو الشيدر. طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة الاصلي مكونات الكرواسون بالشوكولاته: خمس أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

نصف كوب كبير من الزبدة الطرية.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من قطع الشوكولاته.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

بيضة واحدة.

كمية مناسبة من السمسم وحبة البركة. طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة : نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به خمس أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر. ونضع ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الخميرة الفورية وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح. ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضع نصف كوب كبير من الزبدة الطرية ويتم عجنها مع باقي المكونات ونضيف تدريجيا كمية من الماء الدافئ ونستمر في العجن للحصول على عجينة متماسكة وطرية. ونترك العجينة في مكان دافئ ليتم تخميرها وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونحضر صينية خبز وندهنها بالزبدة. ثم نحضر طبق ونضع به نصف كوب كبير من الحليب السائل وبيضة واحدة ورشة من الفانيليا البودر ويتم خفقهم مع بعض. وبعد ذلك يتم فرد عجينة الكرواسون ونقوم بتقطيعها بإستخدام السكينة على شكل مثلثات ثم قومي بوضع قطع الشوكولاته على قاعدة المثلث ويتم لفها للوصول إلى النهاية. وبعد الإنتهاء من تشكيله نضعهم في الصينية ليتم تخميرها مرة أخرى ثم قومي بدهن الكرواسون بخليط الحليب والبيض ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركه ليكون لونه ذهبي.

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