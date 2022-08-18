في الصيف كلنا بندور على أكلات تكون خفيفة وسريعة التحضسر لكن في نفس الوقت لذيذة ومغذية ويا سلام لو مش مكلفة وتقدري تحضريها بسرعة.. في المقال ده جمعنالك كل الميميزات دي في وصفة مش هترقي أسهل ولا أبسط منها، أعرفي معانا بمقادير بسيطة وخطوات أبسط ازاي تعملي وصفة صينية البطاطس الهاش براون اللذيذة

بالمقادير وخطوة بخطوة.. اعرفي ازاي تعملي وصفة صينية البطاطس الهاش براون اللذيذة

المقادير اللي هتحتاجيها:

عدد 2 حبة بطاطس مبشورة ومجمدة “ماتخليهاش تفك من التلج”.

نص كوب زبدة غير مملحة ذائبة

علبة واحدة من كريمة شوربة الدجاج

علبة صغير ساور كريم “كريمة حامضة من السوبر ماركت”

نص كوب بصل مقشر ومفروم

2 كوب جبن شيدر مبشور

1 ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل

نص ملعقة كبيرة ثوم مفروم

نص ملعقة صغيرة بابريكا

طريقة التحضير

بمنتهى البساطة.. اخلطي كل المكونات على بعضها في صينية وقلبيهم على بعض كويس، لكن خليكي حريصة انه البطاطس تفضل مجمدة او ساقعة بقدر الإمكان، وفي صينية بايركس أو أي نوع يكون مابيلزقش، ادهنيها بطبقة خفيفة من الزبدة وافردي فيها البطاطس مع المكونات اللي مزجناها.

اخبزيها في فرن تكوني مسخناه من قبل كده على درجة حرارة متوسطة، وسيبيها تستوي من 45 لـ50 دقيقة او لحد ما الجبنة تسيح تماماً والبطاطس يبقى لونها مايل للبني من فوق.

قطعيها لقطع تشبه المكرونة بالبشاميل وممكن تقدمي معاها سلطة وعصير بارد، وبالهنا والشفا.