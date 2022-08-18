طريقة عمل كيكة القهوة اللذيذة بكريمة القهوة الغنية المميزة بمذاق رائع للغاية

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عمر شويل - جدة كيكة القهوة ، من ألذ أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها، فهي غنية بمذاق القهوة الذي يفضله الكثيرين، كما أن مكوناتها متوفرة في المنزل، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية وتتم بواسطة الخلاط الكهربائي، ونكهة القهوة مميزة ومفضلة للغاية ويمكن إدخالها في الأيس كريم أو التورتة أو الجاتوه والعديد من الحلويات المختلفة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة وسهلة التحضير وذات المذاق المميز اللذيذ يمكن إعدادها في المنزل مثل طريقة عمل سناكس مملحة سريعة التحضير بالجبنة الطبيعية أو حلى البفاريا الاقتصادية، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة إعداد كيكة القهوة المميزة.
مكونات كيكة القهوة
تتميز كيكة القهوة بمكوناتها البسيطة المتوفرة في أغلب المطابخ ومكوناتها كالتالي:
- أربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب ونصف من السكر.
- كوبين من الدقيق الفاخر.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- نصف كوب من الزيت.
- ثلاث ملاعق كبار من الكاكاو الخام.
- ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
مكونات الصوص
- كوب ونصف من الحليب الساخن.
- ملعقة كبيرة مملوئة من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقتين كبار من السكر.
مكونات كريمة القهوة
- ثلاث أكواب من الماء.
- ٩ ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- ٦ ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبار من الدقيق.
- ٤ ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- كوب كريم شانتيه.
- كوب حليب مثلج.
طريقة التحضير
طريقة تحضير كيكة القهوة تتم بواسطة الخلاط الكهربائي، فهي لا تتطلب الكثير من المجهود، كما أنها تتميز بقوام هش ونكهة مميزة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط القهوة مع الماء الدافئ، ثم نضع الخليط جانبا.
- ثم نقوم بإحضار الخلاط ونضع فيه كلا من البيض والسكر والفانيليا ونخلطهم جيدا لمدة ثلاث دقائق حتي يصبح الخليط بلون فاتح.
- ثم نقوم بإضافة خليط الماء والقهوة ونصف كوب الزيت إلي البيض ونخلط مجددا لمدة نصف دقيقة.
- ثم نصب الخليط في وعاء واسع ونخلط الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو مع بعضهم البعض، ثم ننخلهم مع بعضهم البعض فوق خليط البيض.
- بعد ذلك نقلب جميع المكونات برفق بواسطة المضرب اليدوي حتي تمتزج وتتجانس جميع المكونات جيدا.
- ثم نقوم بصب خليط الكيك في صينية مدهونة بمادة دهنية وندخلها في الفرن المسخن مسبقا على الرف الأوسط على درجة حرارة ١٨٠ لمدة تتراوح من ٢٥ إلي ٣٠ دقيقة.
- وبعدما يتم تسوية الكيكة نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد لمدة عشر دقائق.
- ثم نخلط جميع مكونات الصوص جيدا مع بعضها البعض، ثم بواسطة عود خشبي نقوم بإحداث ثقوب في الكيكة ونسقي الكيكة بالصوص.
- ثم نقوم بإعداد كريمة القهوة، فنقوم بخلط الدقيق مع النشا والحليب البودرة والسكر.
- بعد ذلك نضيف إليهم الماء ونقلبهم جيدا على البارد حتي تتجانس وتمتزج جميع المكونات.
- ثم نضع الخليط على نار بدرجة حرارة متوسطة مع التقليب المستمر حتي يثقل قوام الخليط ويبدأ في الغليان أو يحدث فقاعات من الأعلي.
- ثم نرفع الخليط من على النار ونضيف إليه القهوة سريعة الذوبان والزبدة والفانيليا ونقلبهم جيدا.
- ونترك الخليط جانبا حتي يبرد، ثم نضعه في الثلاجة حتي يتكتل ويصبح قوامه كالمهلبية.
- ثم نقوم بخفق الكريم شانتيه البودرة مع الحليب المثلج بواسطة المضرب الكهربائي حتي يثقل قوام الكريمة وتكون سائلة بعض الشيء.
- ثم نضع الكريمة في الفريزر حتي تبرد بعض الشيء.
- بعد ذلك بواسطة المضرب الكهربائي نقوم بخفق الكريمة مع خليط القهوة والحليب البودر الذي أعددناه مسبقا.
- ثم نقوم بصب الخليط فوق الكيكة ونوزعه بالتساوي ونزين الكيكة من الأعلي ببشر الشوكولاتة أو بالصوص المفضل.
- ونضع الكيكة في الفريزر لمدة ثلاث ساعات قبل التقديم.
- ثم تكون كيكة القهوة جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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