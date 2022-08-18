نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة القهوة اللذيذة بكريمة القهوة الغنية المميزة بمذاق رائع للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة القهوة ، من ألذ أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها، فهي غنية بمذاق القهوة الذي يفضله الكثيرين، كما أن مكوناتها متوفرة في المنزل، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية وتتم بواسطة الخلاط الكهربائي، ونكهة القهوة مميزة ومفضلة للغاية ويمكن إدخالها في الأيس كريم أو التورتة أو الجاتوه والعديد من الحلويات المختلفة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة وسهلة التحضير وذات المذاق المميز اللذيذ يمكن إعدادها في المنزل مثل طريقة عمل سناكس مملحة سريعة التحضير بالجبنة الطبيعية أو حلى البفاريا الاقتصادية، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة إعداد كيكة القهوة المميزة.

مكونات كيكة القهوة

تتميز كيكة القهوة بمكوناتها البسيطة المتوفرة في أغلب المطابخ ومكوناتها كالتالي:

أربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف من السكر.

كوبين من الدقيق الفاخر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق كبار من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات الصوص

كوب ونصف من الحليب الساخن.

ملعقة كبيرة مملوئة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتين كبار من السكر.

مكونات كريمة القهوة

ثلاث أكواب من الماء.

٩ ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

٦ ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبار من الدقيق.

٤ ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب كريم شانتيه.

كوب حليب مثلج.

طريقة التحضير

طريقة تحضير كيكة القهوة تتم بواسطة الخلاط الكهربائي، فهي لا تتطلب الكثير من المجهود، كما أنها تتميز بقوام هش ونكهة مميزة وطريقة تحضيرها كالتالي: