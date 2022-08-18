نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صبغ الحواجب في البيت طبيعياً ” بديل التاتو” مش هتحتاجي كوافير تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة صبغ الحواجب طبيعيا، يعد صبغ الحواجب باللون الأسود والبنى من أكثر الألوان الرائجة التي تسعى الكثير من الفتيات إلى اتباعها، حيث أنهما يليقان على درجات البشرة المختلفة ويساعدان فى إبراز ملامح الوجه بشكل أكبر وإعطاء جاذبية له، وتلجأ الفتيات عادة إلى اتباع بعض التقنيات العصرية المعروفة ومنها التاتو والميكروبليدنج من أجل رسم الحواجب وتحديدهما باللون الذي ترغبيه لإخفاء كافة العيوب المتواجدة فى شعر الحواجب مثل أنه قليل الكثافة جداً أو يكاد يكون منعدماً، أو ظهور بعض الشيب فى بعض شعر الحواجب مما يزعج الكثير منهم.

أو يلجأ البعض إلى صبغهما من أجل الحصول على حواجب سميكة اتباعا للموضة الرائجة فى عالم تجميل الحواجب، ولأن بعض السيدات لا تريد استخدام بعض الصبغات الكيميائية أو اللجوء لرسم الحواجب بتلك التقنيات الحديثة، فسوف نقدم لكم فى الأتي أبرز الطرق الطبيعية التي يمكنك من خلالها صبغ الشعر الحواجب فى المنزل.

طريقة صبغ الحواجب باللون الأسود طبيعياً

خلطة الكاكاو والألوفيرا: تساعدك هذه الوصفة إلى صبغ حواجبك باللون الأسود بالدرجة التي تفضليها وفقا للتحكم فى كمية الفحم المضافة، ولعمل الوصفة اخلطي ملعقة من الكاكاو وجل الصبار وقرص من الفحم المنشط المطحون، ويتم مزجهم جيدا ويطبق المزيج على الحواجب لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف بالماء وتكرر الوصفة مرتين أسبوعياً لحين تحصلي على اللون المطلوب.

صبغ الحواجب بالقرنفل

يمكنك صبغ الحواجب باللون الأسود باستخدام أعواد قرنفل، عن طريق حرق رؤوس بعض حبات القرنفل ثم الانتظار حتى يبرد قليلا، ومن ثم يتم تمشيط الحواجب به من الداخل للخارج حتى تمتلئ جميع الفراغات بشعر الحاجب.

خلطة القهوة والكاكاو

لكى تحصلي على اللون البنى بالدرجة المناسبة لكى سواء فاتح أو داكن، فعليك خلط ملعقتين من بودرة القهوة وملعقة صغيرة من الكاكاو وملعقة من زيت جوز الهند، وملعقة من العسل، ويتم مزج المكونات جيداً حتى يصبح خليط متجانس ويتم تطبيقه على شعر الحواجب لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء، وتكرر هذه الوصفة عدة مرات حتى يمتص شعر الحاجب اللون وتصلي إلى الدرجة المطلوبة.