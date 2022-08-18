حضري القرص الفلاحي باللبن الرائب بقوام هش أحلى من الأفران

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عمر شويل - جدة القرص الفلاحي باللبن الرائب ، من أجمل أنواع القرص التي تقوم الكثير من السيدات في جنوب الصعيد بتحضيرها في المنزل وتقديمها على وجبة الإفطار كوجبة إفطار شهية تحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة، كما تتميز القرص الفلاحي بخفت قوامها وشكلها المنتفخ الجميل، ويمكن حشو القرص بعدة حشوات مختلفة على حسب الرغبة، وهي من أجمل أنواع المعجنات التي يعشقها الكثير من الناس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل القرص الفلاحي باللبن الرائب أجمل من الأفران.

مكونات عمل القرص الفلاحي باللبن الرائب

تتكون من بعض المكونات بسيطة التي لا يخلو منزل وهى كما يلي:-

كيلو من الدقيق. كوب من الزيت. مقدار كوب من اللبن السائل. كوب من لبن الرائب. ملعقة كبيرة من الكركم. رشة بسيطة من الملح. ثلاث ملاعق من السمسم المحمص. ملعقتين من الخميرة الفورية. كوب من السكر. كوب من الماء الدافئ حسب العجن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير القرص الفلاحي باللبن الرائب بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار بولة كبيرة الحجم ثم نضع اللبن، والسكر، والكركم، والزيت، والسمسم، والملح، واللبن الرائب ونقلبهم مع بعض حتى يذوب السكر تماماً.

نقوم بإضافة الدقيق والخميرة الفورية إلي المكونات ونعجنهم مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية.

ثم نقوم بدهن وجه العجين بقليل من السمنة ثم نغطيه ونتركه لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

بعد مرور ساعة نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات متوسطة الحجم ثم نرص القرص في الصينية مدهونة بقليل من السمنة ونضغط عليها بواسطة تصبح مثل القرص.

نغطي الصينية بقطعة من القماش ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجم القرص مرة أخرى.

نقوم بإشعال الفرن ونتركها حتى تسخن ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل.

نصائح عند عمل القرص الفلاحي بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:-