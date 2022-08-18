اسهل طريقة كوردن بلو دجاج محشية جبنة مع الصوص

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عمر شويل - جدة اسهل طريقة كوردن بلو دجاج تعتبر من وصفات الدجاح اللذيذة الشهية لذلك يحبها ويفضلها كل من الكبار والصغار لمذاقها المتميز حيث انة من الاطباق السهلة السريعة التى يتم اعدادها فى المنزل بطعم ومذاق مثل المحلات، وذلك لضمان جودتها ونظافتها وايضا لتكون وجبة صحية لأفراد اسرتك، حيثانها من الوصفات السريعة التى لا تاخذ وقت طويل ولا مجهود كبير فى تحضيرها، حيث ان مكوناتها بسيطة وغير مكلفة، فهى من الوصفات التى تفضلى ان تصنعيها لتنوع فى شكل الدجاج على سفرتك، حيث يمكن طهيها بالقلى فى الزيت او شويها بالفرن، فهى من الوصفات السريعة التى لا تواجهى اى صعوبة في تنفيذها وذلك باتباع الخطوات وتنفيذها لكى تحصلى على كوردن بلو بالذ واشهى مذاق كما يمكن التعرف على طريقة تحضير الفراخ الكنتاكى وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن اسهل طريقة كوردن بلو دجاج. اسهل طريقة كوردن بلو دجاج المكونات 4 صدور دجاج منزوعة العظم والجلد.

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

1 ملعقة كبيرة بصل بودرة .

10 شرائح جبن شيدر.

رشة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

نصف رطل لانشون التركى مقطع شرائح رفيعة.

زيت نباتي للقلي.

1 كوب دقيق.

4 بيضات مخفوقة.

2 كوب بقسماط. خطوات تحضير كوردن بلو دجاج القيام برش الملح والفلفل ومسحوق الثوم ومسحوق البصل على صدور الدجاج مع التقليب بالتساوي. يتم احضار لوح التقطيع ثم ضعى صدر الدجاج بين طبقتين من الغلاف البلاستيكي واطرقي عليها حتى يصل سمكها إلى حوالي 1 سم باستخدام مطرقة اللحم أو مقلاة ثقيلة. ثم انزعي الغلاف البلاستيكي وضعي شريحتين من الجبن السويسري ثم شريحتين من اللانشون التركى ثم طبقة أخرى من الجبن السويسري وطبقة أخرى من اللانشون التركى ولفي الدجاج بالتساوي وضعيه على ورق تغليف بلاستيكي جديد. القيام بتغليف الدجاج في الغلاف البلاستيكي بإحكام واستخدمي البلاستيك الزائد على الجانبين للثني وشدى لفافة كوردون بلو أثناء العمل واربطى البلاستيك الزائد كرري العملية مع باقي الكمية ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. ثم بعد أن يتم ضبط اللفائف القيام بإعداد اطباق منفصلة من الدقيق والبيض المخفوق والبقسماط بحيث يوضع الدجاج أولا فى الدقيق ثم البيض ثم البقسماط. يتم تسخين مقلاة طويلة الجوانب وضعي فيها كمية من الزيت وانتظرى حتى تصل درجة حرارته إلى (170 درجة مئوية). القيام بوضع الكوردون بلو أو الدجاج المغطى بالبقسماط فى الزيت ويتم طهيه لمدة 5 دقائق لكل جانب أو حتى يصبح لون الخارج بنيا ذهبيا. ثم إذا تم الحصول على لون جيد وكان وسط الدجاج لا يزال غير ناضج فيمكنك وضع الكوردون بلو على رف سلكي فوق صينية خبز في فرن درجة حرارته (75 درجة مئوية) واتركيه حتى ينضج. طريقة تحضير صلصة الكوردون بلو القيام باحضار حلة على نار متوسطة ثم ذوبي الزبدة واطهي الثوم حتى يصبح طريا. ثم يضاف الدقيق ويخفق لمدة 1 دقيقة. يتم اضافة الحليب ويخفق حتى يتجانس تماما مع الصوص ولا تتبقى أي كتل. القيام بالاستمرار في الخفق حتى ينضج الخليط ويصبح كثيفا. ثم أضيفي الخردل وجبنة البارميزان والملح والفلفل واخفقي المزيج. يتم إزالة الصوص من على النار. القيام بتقطيع الدجاج إلى شرائح وقدميهما مع صوص ديجون.

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