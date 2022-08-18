على طريقة جدتى “لقمة القاضى” مقرمشة من بره وطرية ولذيذة

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عمر شويل - جدة تعد لقمة القاضي من أقدم أنواع الحلوى الشرقية التي يعشقها الجميع بإضافتها المختلفة، ولكن قد تجد بعض السيدات صعوبة في تحضير لقمة القاضي المقرمشة مثل المحالّ والباعة الموجودين بالشوارع، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل وصفة لتحضير لقمة القاضي في المنزل. مكونات لقمة القاضي 1 كوب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات.

نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

ملعقة ونصف صغيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

زيت غزير. مكونات الشربات 2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير لقمة القاضي يتم تحضير لقمة القاضي على خطوتي الأولى هي تحضير الشربات للتحلية والثانية هي تحضير عجينة لقمة القاضي. تحضير الشربات قبل البدء في تحضير لقمة القاضي يجب تحضير الشربات وتركها حتى تصبح باردة، ولإعداد الشربات، قومي بالخطوات التالية: ضعي 2 كوب من السكر الأبيض على 2 كوب ماء بارد في وعاء على نار متوسطة.

اتركيها حتى تبدأ في الغليان، ثم قومي بتقليبها وضعي عليها عصير نصف ليمونة.

ثم قومي برفعها من على النار واتركيها حتى تبرد تمامًا. تحضير عجينة لقمة القاضي أنخلى كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات، ثم قومي بوضعه في وعاء عميق.

ثم قومي بإضافة ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج بودر ورشة من الملح وملعقة كبيرة من النشا إلى الدقيق.

قلبي جميع المكونات السابقة حتى تختلط تمامًا، ثم قومي بإضافة نصف كوب من الحليب البارد.

اعجني جميع المكونات السابقة لعدة دقائق حتى يصبح العجين متماسكا وسميكا.

أحضري طاسة أو وعاء عميقا وضعيه على ناء متوسط، ثم قومي بإضافة كمية غزيرة من زيت القلي واتركي الزيت حتى يصبح ساخنًا.

قومي بتشكيل كرات لقمة القاضي بالطريقة المتوفرة لديكي سواء بملعقة صغيرة أو بكيس حلوني.

ثم ضعي لقمة القاضي في الزيت وقلبيها على جميع الاتجاهات حتى تتحول إلى اللون الذهبي، استمري في تطبيق الخطوات السابقة حتى تنتهي من كل العجين الموجود لديكي.

صفى لقمة القاضي جيدًا من الزيت ثم ضعي عليها الشربات البارد وهي ساخنة.

ويمكنك بَدَلاً من ذلك إضافة سكر بودرة أو صوص شكولاتة بيضاء أو نوتيلا.

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