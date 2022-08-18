نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات بسكويت بالشوكولاتة بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية فاخرة ولذيذة في المقال التالي
عمر شويل - جدة كرات بسكويت بالشوكولاتة ، من ألذ وأشهى كرات الحلوى والتي يعشقها الصغار والكبار، وهي فاخرة ومميزة جدًا، وتحظى بإقبال الجميع وخاصة الأطفال، وهي انتشرت بكثرة في الوطن العربي، كما تفضل ربات البيوت إعدادها في المنزل باستمرار، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها، وهى حلوى سهلة جدًا وغير معقدة وسريعة التحضير، ولا تتطلب الكثير من المكونات، بالإضافة إلى أنها غنية بالقيمة الغذائية، كما يمكنكم تجربة حلويات بجوز الهند وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كرات بسكويت بالشوكولاتة بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.
مكونات كرات بسكويت بالشوكولاتة
تتكون كرات بسكويت بالشوكولاتة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 400 جم بسكويت سادة.
- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو المر.
- 400 جم حليب محلى مكثف
- 200 مل حليب.
- 200 جم شوكولاتة داكنة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كرات بسكويت بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نحضر المطحنة، ثم نضيف إليها البسكويت السادة، ثم نطحنه ناعم.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البسكويت المطحون والكاكاو، ثم نخلطهم جيدًا.
- ثم نضيف الحليب المحلى المكثف ونقلب جيدًا بالملعقة حتى يتجانس الخليط ويصبح القوام مثل العجينة.
- بعد ذلك نشكلها إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم.
- ثم نحضر حلة ونضيف إليها الحليب، ثم نضعها على نار هادئة ونترك الحليب حتى يسخن.
- ثم نرفع الحلة من على النار.
- بعد ذلك نضيف إلى الحليب الشوكولاتة الداكنة ونقلب باستمرار حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا.
- ثم نغمس الكرات في صوص الشوكولاتة، ثم نصفي الكرات من صوص الشوكولاتة الزائد ونضع الكرات في صينية.
- ثم ندخل الكرات في الثلاجة ونتركهم حتى يتجمد الصوص وتبرد الكرات.
- بعد ذلك نخرج الكرات من الثلاجة.
- ثم نذوب صوص الشوكولاتة المتبقي مرة ثانية ونضعه في كيس ونقطع طرفه.
- ثم نزين الكرات بصوص الشوكولاتة على شكل خطوط.
- بعد ذلك نقدم كرات البسكويت في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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