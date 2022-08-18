نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات بسكويت بالشوكولاتة بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية فاخرة ولذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كرات بسكويت بالشوكولاتة ، من ألذ وأشهى كرات الحلوى والتي يعشقها الصغار والكبار، وهي فاخرة ومميزة جدًا، وتحظى بإقبال الجميع وخاصة الأطفال، وهي انتشرت بكثرة في الوطن العربي، كما تفضل ربات البيوت إعدادها في المنزل باستمرار، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها، وهى حلوى سهلة جدًا وغير معقدة وسريعة التحضير، ولا تتطلب الكثير من المكونات، بالإضافة إلى أنها غنية بالقيمة الغذائية، كما يمكنكم تجربة حلويات بجوز الهند وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كرات بسكويت بالشوكولاتة بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات كرات بسكويت بالشوكولاتة

تتكون كرات بسكويت بالشوكولاتة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

400 جم بسكويت سادة.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو المر.

400 جم حليب محلى مكثف

200 مل حليب.

200 جم شوكولاتة داكنة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كرات بسكويت بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: