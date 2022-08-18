نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات جديدة لعمل نقانق الدجاج الجاهزة بالخضار وطريقة عملها في الفرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أن نقانق دجاج تعد من أنواع المقبلات المعروفة على المستوى الدولي وأيضا العالمي، كما أنها تعد من المقبلات المفضلة والمحببة لدي عند كثير من الأشخاص وخاصة الأطفال الصغار، كما أنها تمتاز بسرعة طهيها وتحضيرها لذلك فإنها دائما ما يتم استخدامها لإعداد وتجهيز الساندوتشات والوجبات السريعة التي تقدم في المطاعم، كما يمكن تحضيرها وإعدادها بالكثير من الطرق منها المختلفة ومنها القلي في الزيت أو نقوم بشويها في الفرن أو على الفحم.

نقانق الدجاج

أن النقانق تعتبر من المواد الغذائية المنتشرة بشكل كبير حول جميع أنحاء العالم حيث أنه يقبل على تناولها الكثير من الأطفال بشكل كبير، ويتم إعداد تلك النقانق عن طريق فرم كمية من اللحوم الحمراء مثل اللحم البقري أو عن طريق اللحوم البيضاء وهي الدواجن، ثم بيتم تنكهيها بالملح والبهارات المختلفة ثم نقوم بحشوها داخل الأمعاء الدقيقة للحيوان التي نأخذ منه اللحم.

سجق الدجاج المقلية

سنتعرف علي المكونات اللازمة اولا لعمل النقانق المقلية الجاهزة وهي مايلي:

المقادير

كيلو من نقانق الدجاج الجاهزة

فصين من الثوم المهروس

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من دبس الرمان

ملعقتين كبيرتين من الكزبرة الخضراء المفرومة

ملعقة كبيرة ونصف من الزيت

طريقة الإعداد

نحضر المقلاة ونضع فيه الزيت ونتركه حتي يسخن ثم نضع بعض ذلك أصابع النقانق في المقلاة ونقلبها.

نستمر في التقليب حتي يتغير لون السجق الدجاج ثم نقوم بوضع الثوم ونستمر أيضا في التقليب بشكل جيد.

ثم نضع بعد ذلك الفلفل الأسود والملح والكزبرة ونستمر في التقليب حتي يصبح ناضجا ثم نطفئ النار.

نقوم بالتقليب مرة أخري ثم نضيف عصير الليمون وأيضا دبس الرمان ونقلبه جيدا ثم نقوم بتقديمه.

طريقة عمل النقانق بالخضار

هناك الكثير من الوصفات المختلفة والجديدة لعمل النقانق واليوم سنتعرف علي طريقة إعدادها بالخضروات ولكن اولا يجب التعرف علي المكونات والمقادير وهم:

عشرة قطع من نقانق الدجاج

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

حبة كبيرة من البصل المقطع شرائح

ملعقتين كبيرتين من الزبدة

فصين من الثوم المفروم ناعما

ملعقتين كبيرتين من الدقيق

ثلاث حبات من الفلفل المقطع شرائح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح

كوبين من شوربة الدجاج الناضجة

ملعقتين صغيرتين من الأوريغانو

عمل النقانق في الفرن