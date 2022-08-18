مشروب الصيف الرائع عصير البرتقال التركي المركز بطعم رائع وجميل

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عمر شويل - جدة مشروب عصير البرتقال التركي المركز الصحي المفيد للجسم والمفيد جداً للأطفال الصغار، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يعمل على تعزيز جهاز المناعة وتقويته، كما أن تعمل حموضة البرتقال على تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة والحنجرة والفم والبلعوم، ويقلل أيضاً خطر التعرض للأمراض الالتهابية مثل الربو والتهاب المفاصل وهناك الكثير من الفوائد الأخرى التي يغفل عنها بعض الناس، فهيا بنا نتعرف من خلال هذا المقال على مكونات عمل عصير البرتقال التركي المركز وخطوات تحضيره.
مكونات عمل عصير البرتقال التركي المركز
سوف نتعرف على مكونات عمل عصير البرتقال التركي المركز الاقتصادية وهي كما يلي:-
- ٢ حبة من البرتقال.
- كوب من السكر.
- ٢ حبة من الليمون.
- نصف لتر من الماء + لتر ونصف آخر.
- قطرات من عطر الليمون.
طريقة تحضير العصير
تعتبر طريقة تحضير العصير الطبيعي من الطرق البسيطة التي يجب على كل الأمهات اتباعها فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-
- نضع ٢ حبة البرتقال والليمون بعد غسله جيداً بالماء في الفريزر لمدة ليلة كاملة.
- ثم نخرجهم من الثلاجة في اليوم التالي ونتركهم لمدة ساعتين حتى يذوبوا.
- نقطع البرتقال مكعبات صغيرة والليمون ونضعهم في الخلاط الكهربائي بالقشور.
- ثم نضيف عليهم كوب من السكر ونصف لتر من الماء وقطرات من عصير الليمون.
- نخلط جميع المكونات جيداً ثم نضيف عليه لتر ونصف الماء ونقلب ثم نصفيه.
- بعد ذلك نسكبه في الكاسات ونقدمه ساقع بألف هنا وشفا.
فوائد عصير البرتقال
سوف نقدم لحضراتكم فوائد عصير البرتقال المذهلة للجسم والبشرة وهذه الفوائد هي:
- يساعد في الحماية من أمراض البرد والأنفلونزا لذلك يحرص على تناوله في فصل الشتاء.
- بسبب حموضة البرتقال ادى ذلك الى تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة والحنجرة والفم والبلعوم.
- من أهم فوائده ايضا التقليل من خطر التعرض للأمراض الالتهابية مثل الربو والتهاب المفاصل.
- يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يعمل على تعزيز جهاز المناعة وتقويته.
- يساعد البرتقال في خفض مستوي الكوليسترول في الدم.
- يقوي الكبد ويعمل على زيادة امتصاص الحديد وهذا يؤدى إلى رفع معدل مستوى الحديد في الدم.
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