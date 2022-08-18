نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عوزة توفري في مصروف البيت اعملي ألطحينه والحلاوة الطحنية في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفير في مصروف البيت، كل ربة منزل ترغب ان تلبى جميع احتياجات المنزل وتحضير اشهي واجمل الأطباق وتحضير وجبات مختلفة للفطار والغداء ولاكن مع توفير فى الميزانية هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها لتوفير فى ميزانية، مثل تفريز الخضروات والاحتفاظ بها فى الفريزر خلال الموسم الخاص بها مثل البامية، والبطاطس، والملوخية، والسبانخ، والكثير من الخضروات.

كيف اكون اقتصادية في مصروف البيت، كما أن يمكن تحضير بعض المكونات في المنزل بدلا من شرائها جاهزة من المحلات مثل الحلاوة الطحنية، والطحينة، ومرقة الدجاج، او مرقة اللحم الجاهزة، والكثير من المكونات التي يمكن استخدمها ونحاول جاهدة من خلال موقعنا ثقفنى ان نقدم لكم افضل الوصفات نرجو المتابعة وأتابع الخطوات.

طريقة عمل ألطحينه في البيت

ألطحينه يمكن استخدمها وادخلها في الكثير من أطباق المقبلات مثل سلطة البابا غنوج، وسلطة حمص بالطحنية، وطبق سلطة ألطحينه، وطحينه بالزبادي، كما أنها تدخل في العديد من تتبيلات مثل شورما دجاج، ومثل ما سبق وقدمنا لكم أكلات اقتصادية، نقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل مثل المحلات.

أولا المقادير عمل ألطحينه

كوب من السمسم المحمّص.

ملعقة كبيرة من دقيق القمح.

ربع معلقة صغيرة من الملح.

ويمكن الزيادة حسب الرغبة.

نصف كوب من زيت الذرة.

طريقة التحضير ألطحينه أولا نبدأ بتنقيه السمسم من الشوائب، ثم نحمص السمسم شوية على نار متوسطة لمدة دقيقتين مع التقليب المستمر حتى يتغير لونه، ثم نطحن السمسم المحمص داخل المطحنة لحد ما يصبح ناعم جداً جداً، ثم نحضر وعاء ونضع للطحين ونحط فيه السمسم المطحون و نبدأ بإضافة زيت الذرة بشكل تدريجي والملح ثم اخفق المكونات مع بعضها لمدة من ٣ دقائق إلى ٥ دقائق لحد يصبح الخليط كثيف ومتجانس، ثم نضيف زيت الذرة ونخلطهم بالخلاط، وأخيرا هنضع ألطحينه في برطمان ونحفظها وتستخدمها وقت الحاجة.

طريقة عمل حلاوة ألطحينه في البيت

أولا مقادير حلاوة الطحنية نصف كوب طحينه.

نصف كوب سكر مطحون ويستحسن تطحنه ف البيت.

نصف كوب لبن بودر.

ربع معلقة ماء ورد.

نصف معلقة شاي فانيليا.

فول سوداني اومكسرات كما هو مفضل لديكم .