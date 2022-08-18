نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحقي اعملي القرص الطرية الفلاحي بكل أسررها وطريقه حشوها والطعم حكاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر القرص الطرية من أحلى وألذ المعجنات أو المخبوزات التي يمكن تحضيرها في أسرع وقت وبأبسط المكونات التي قد تكون متوافرة داخل كل منزل، تعتبر القرص الطرية وجبة خفيفة على الرغم من أنها تمنع الشعور بالجوع، حيث يمكن تناولها في الصباح بجانب كوب من الشاي أو كوب من اللبن، أو دون أخذ أي مشروب معها لو كانت هذه القرص محشية بالعجوة أو الجبن أو أي نوع آخر من الحشوة، وبناءً على ما سبق نقدم لكم وصفة القرص الطرية.

طريقة عمل القرص الطرية

يمكن تحضير القرص الطرية في أي وقت وبأقل المقادير فهي من المخبوزات الغير مكلفة والتي لا تحتاج إلى وقت طويل من أجل تحضيرها حيث تتكون من المكونات التالية:

كيلو من الدقيق متعدد الأغراض.

نصف كيلو من اللبن الحليب أو الرائب.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

كيس خميرة فورية.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب سمن بلدي أو أي سمنة متوفرة مع ملعقتين من الزيت.

طريقة التحضير

في البداية يجب تنشيط الخميرة عن طريق وضعها في نصف كوب من الماء الدافئ مع السكر وتقليبهم جيدًا وتركها حتى ترتفع وتكون فقاقيع.

يخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح في طبق عميق.

يتم تدفئة اللبن والسمنة قليلًا لأن هذه الخطوة تسرع عملية تخمير عجينة القرص.

بعد تفاعل الخميرة يتم إضافتها على الدقيق وتقليبهم، ثم البدء في العجن باللبن الدافئ أو اللبن الرائب بدرجة حرارة الغرفة مع مراعاة إضافة أي منهم بالتدريج على حسب الحاجة.

بعد ذلك تضاف السمن إلى العجينة لكي تدلك بها جيدًا.

ملحوظة تحتاج عجينة القرص الطرية إلى العجن لفترة من الوقت حتى تتجانس العجينة مع بعضها وتصبح مرنة القوام.

تغطى العجينة بفوطة أو أي غطاء نظيف وتترك جانبًا لمدة نصف ساعة لكي تختمر.

بعد أن تختمر عجينة القرص ويزداد حجمها تشكل على شكل كرات ثم تفرد وترص على الصواني وتدخل الفرن على نار عالية لكي تستوي وتحمر.

عوامل نجاح القرص الطرية

هناك مجموعة من العوامل التي تساعد على نجاح القرص الطرية والتي منها ما يلي: