نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صن بلوك طبيعي في البيت مبيض ويحمي بشرتك من الشمس ويجعلها بيضاء من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل صن بلوك مبيض للبشرة ومزيل التجاعيد ، نحن في أيام شديدة الحرارة لدرجة لا تعقل، مع العلم أن الشمس هذه الأيام تشرق من الصباح وتكون شديدة الحرارة ومن الطبيعي أننا نقوم بالخروج من المنزل كل يوم للعمل أو لأي سبب أخر ولو لم نضع كريم لحماية البشرة من الشمس سوف تحترق بشرتنا ويتحول لونها إلى اللون الأسود الغامق وتظهر التجاعيد مبكرا في الوجه، وبعد سوف نحتاج الكثير من الأدوية وجلسات الجلدية في التخلص من هذه المشاكل ولا لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم كريم صن بلوك لحماية البشرة الشمس مع العلم أنك تستطيعين الخروج في وقت الظهيرة فقط بعد وضع الصن بلوك الذي سوف نقدمه لكم الآن، لمعرفة مكونات وطريقة تحضير كريم صن بلوك يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير كريم صن بلوك لوقاية البشرة من الشمس

أشعة الشمس تضر البشرة لو تعرضت إليها بشكل مباشر يوميا ولذلك تحتاج البشرة إلى واقي أو حاجز بينها وبين الشمس، مع العلم أن هناك العشرات من أنواع صن بلوك تعمل على حماية البشرة من الشمس ولكنها للأسف الشديد يوجد منها أنواع لا تمتص بسهولة وتسيح على الوجه ويصبح شكل الوجه غير نظيف بسبب الأتربة التي تتراكم على الوجه نتيجة وضع صن بلوك، والآن سوف أقدم لكم مكونات تحضير صن بلوك الطبيعي، وتتلخص المكونات في:

ملعقة كبيرة من زيت الألوفيرا.

ثلاث كبسولة من فيتامين ه‍.

ملعقة من شمع العسل.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير صن بلوك لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة

يجب التركيز عند تحضير الوصفة لكي تحصلي على صن بلوك طبيعى وخام وخالي من أي مواد ضارة، وتتلخص الخطوات في: