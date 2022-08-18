نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل للحصول على لون بني لامع في دقائق معدودة بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الحواجب بالقرنفل في دقائق معدودة باللون البني ، تعشق الكثير من السيدات عمل صبغات لشعر الرأس والحواجب أيضا، ولكن يعتبر شعر الحاجب أكثر حساسية، وتخاف معظم النساء من تجريب الوصفات العادية لأنها تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تؤدي إلى تساقط شعر الحاجب، كما أنه تعد الصبغة باللون البني لشعر الحاجب من أكثر الألوان التي تعشقها العديد من النساء نظرا لأنه يعطي للحاجب شكل جذاب ومميز، ولذلك نوضح لكم وصفة طبيعية باستخدام القرنفل الذي يعطي الحاجب اللون البني المميز، بدون أي أضرار أو آثار جانبية على شعر الحاجب.

مكونات صبغة الحواجب باللون البني باستخدام القرنفل

يعد القرنفل من الأعشاب الغنية بالعديد من الفوائد للشعر الحاجب حيث أنه يساعد على تقوية البصيلة، كما أنه يمكن أن نستخدم القرنفل أيضا في الحصول على صبغة للحواجب باللون البني المميز وفي نفس الوقت يعطي لك نفس نتيجة الصبغة العادية، ونوضح لكم المكونات كالتالي.

مقدار عدد 2 ملعقة من القرنفل المطحون.

مقدار 3 ملاعق من زيت الزيتون الأصلي.

وعاء لخلط المكونات.

طريقة تحضير صبغة الحواجب اللون البني بالقرنفل

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر سهلة وبسيطة، نوضح لكم كيفية تحضير الصبغة للحصول على اللون البني الذي يجعل شكل الحواجب مميز وجميل دون أي ضرر على شعر الحاجب، وإليكم خطوات التحضير والاستخدام كالتالي.