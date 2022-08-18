نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وتطويله بسرعة البرق لن تصدقي طول وكثافة شعرك من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وتطويله، هو من أكثر الوصفات التي تنتشر بكثرة عبر المواقع، حيث أن تلك المشكلة يعاني منها الكثير من النساء والرجال، وترجع تلك المشكلة إلى المعاناة من بعض الضغوط النفسية أو التعرض الشديد للاكتئاب والتوتر العصبي، كما أن عنصر الغذاء الصحي يشكل عامل أساسي في حل مشكلة تساقط الشعر، فعند تناول طعام صحي ومتوازن ويحتوي على كافة المكملات الغذائية والفيتامينات، سيصبح سقوط الشعر قليلا، ولهذا لابد من عمل فحوصات طبية بشكل دوري للتأكد من سلامة الجسم وتحسين عملي النمو الصحي.

وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وتطويله

يمكن معالجة تساقط الشعر من خلال تنفيذ الوصفة التالية:

المكونات

3 ملاعق من الزيوت التالية (الزيتون- السمسم- الصبار- جوز الهند- الجرجير- الصبار- الخردل- حبة البركة- اللوز- الخروع- الياسمين- الحلبة- اكليل الجبل- الكافور).

إناء متوسط.

طريقة التحضير

يتم وضع الإناء على النار، ثم نقوم بإضافة كافة الزيوت السابق ذكرها لكي تدفأ قليلا.

ثم نقوم بتنظيف الشعر أولا قبل وضع الزيوت على الشعر.

ثم نقوم بدهن الشعر بكل الزيوت السابقة جيدا من الجذور وحتى الأطراف.

ثم نقوم بلف الشعر بكيس نايلون لمدة أربع ساعات متواصلة.

ثم نقوم بشطف الشعر جيدا بالماء والشامبو.

تكرر الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على شعر طويل وجميل.

تكرر الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على شعر طويل وجميل. يمكن الاحتفاظ بباقي كمية الزيت للأسبوع القادم.

ويمكن تقليل وزيادة الكمية حسب طول الشعر.

وصفة البيض لعلاج تساقط الشعر وتطويله

يمكن تنفيذ خليط البيض لمنع تساقط الشعر بشكل نهائي، حيث أن البيض هو أحد أنواع الأطعمة الحيوانية الناتجة عن الدواجن التي تحتوي على بروتين وكالسيوم بنسبة كبيرة، فيمكن تنفيذ وصفة البيض كما يلي:

يتم إحضار الخلاط الكهربائي ونضع به 2 بيضة و15 فص من فصوص الثوم المقشر، ثم نطحنهم جيدا معا، ونضع الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات متواصلة.

لا يجب غسل هذا الخليط بالماء الساخن أو الدافئ حتى لا ينضج البيض على الشعر.

لابد من دهن الشعر بزيت ذو رائحة قوية وعطرة مثل زيت جوز الهند للقضاء على رائحة البيض والثوم النفاذة.

لابد من التأكد من صحة البيض وجودة الثوم لضمان نجاح الوصفة.

تكرر الوصفة بشكل يومي لمدة أسبوعين متواصلين.

تعمل تلك الوصفة على إيقاف تساقط الشعر نهائيا، حيث أن الكثير من الفتيات تعاني من سقوط الشعر ومن هم أسباب سقوط الشعر استخدام الصبغات التي تحتوي علي مواد كيميائية كما أن الاستشوار يعمل علي تساقط الشعر