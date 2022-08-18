نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتتخلصي من سواد السنين …تبييض الجسم كله في ثواني والتخلص من اسوداد الجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحلم أعداد كبيرة من الفتيات والسيدات بجسم أبيض اللون وصافي وموحد وغير غامق اللون، لذلك تلجأ الكثير منهم إلى الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة ومؤذية للجسم، ويمكن أن تعطي نتيجة عكسية، كما أن التعرض للشمس قد يسبب التهابات للجلد ويؤدى الى اغمقاق، هذا بجانب أن الغبار والأوساخ المتواجدة في الهواء تكون العامل الأكبر المؤدي إلى اغمقاق البشرة، وعبر هذا المقال سـ نعرفكم على بعض الوصفات الخيالية في عالم تبييض الجسم، وإليكم التفاصيل.

طرق تبييض الجسم في ثواني

كما نعلم فإن المساحيق التجميلية قد تستخدمها بعض النساء لتوحيد لون البشرة لبعض الوقت ولكنها لا تخفيها للأبد، ولهذا السبب تلجأ الكثير منهم إلى اللجوء إلى مكونات طبيعيه لكي توحد لون البشرة لفترة طويلة وتلك الطرق التي سوف تساعد في التبييض كالتالي.

الليمون

في تلك الطريقه كل ما ستحتاجه هو الليمون فقط وسيتم عصر بعض الليمون، بعد ذلك سيتم عمل تدليك للجسم بالليمون ويتم تركها لمدة تلت ساعة، بعد تلك الفترة يتم غسل الجسم.

ولكي يتم اعطاء نتيجة ملحوظة تستخدم تلك الطريقة يومياً.

الحليب وماء الورد

في تلك الوصفة سنحتاج إلى:

خمس ملاعق حليب بودرة

كوب ماء ورد

طريقة التحضير وصفة الحليب وماء الورد

يتم مزج المكونات معا إلي أن تتجانس ومن ثم يتم دلك الجسم بذلك الخليط

ويترك لمدة ساعة كاملة بعد تلك المدة يتم غسل الجسم جيداً.

الكركم

يعتبر الكركم من التوابل الهندية القديمة التي تستعمل من قديم الزمان، حيث انه يساعد في تبييض الجسم بشكل رهيب ولذلك فإن كل ما سوف نحتاجه في تلك الوصفة هو:

زيت زيتون

دقيق حمص

كركم

طريقة تحضير وصفة الكركم لتبييض الجسم

في وعاء سوف نقوم بخلط تلك المكونات معا الي ان تمتزج جيداً، ومن ثم سوف نضع هذا الخليط على الجسم لمدة ربع ساعة الي تلت ساعة.

تبييض الجسم بالسكر والعسل والليمون

سنحتاج إلى:

زيت زيتون

سكر

عسل

طريقة تحضير وصفة السكر والزيت والعسل