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عمر شويل - جدة أسرع طريقة لفرد الشعر المجعد والخشن كيراتين طبيعي 100% لشعر كالحرير، يعد الشعر الكيرلي أو المجعد من أكثر أنواع الشعر التي تحتاج إلي عناية بشكل دائم، وذلك لأنه صعب تصفيفه مما تضطر إلي استخدام أدوات تمليس الشعر مثل المكواة أو الاستشوار، أو عن طريق الذهاب لصالون التجميل وعمل كيراتين للحصول علي شعر ناعم ومفرود لفترة طويلة، إلا أن أضرار الكيراتين الصناعي كثيرة ومنها أنه يصدر عنه مادة الفورمالدهيد والتي تسبب رائحة كريهة في الشعر، كما تقوم بضعف بصيلات الشعر وتساقطه علي المدي البعيد.

أسرع طريقة لفرد الشعر المجعد بنتيجة الكيراتين لشعر ناعم

يعتبر فرد الشعر أمر هام لأصحاب الشعر المجعد وذلك لأنه يمنحها مظهر جذاب وثقة في النفس.

ولذلك تفضل بعض الفتيات استخدام مواد طبيعية للحفاظ علي نعومة ولمعان الشعر.

وهذا بعيداً عن المنتجات الكيميائية والتي لها آثار جانبية ضارة علي الشعر.

وصفة قشور الموز لفرد الشعر المجعد

تعتبر قشور الموز بديل طبيعي للكيراتين حيث أنها تحتوي علي زيوت طبيعية هامة للشعر.

كما تعد بلسم فعال للتخلص من تجعد وتموجات الشعر وتعمل علي تنعيم الشعر بفاعلية كبيرة.

مكونات الوصفة

3 قشور من الموز الطازج.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

3 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

علبة محكمة الغلق.

طريقة تحضير وصفة فرد الشعر

قومي بوضع قشور الموز والزيوت في الخلاط الكهربائي وتضرب جيداً حتي تختلط.

ثم توضع في إناء صغير علي نار هادئة حتي الغليان ثم يترك الخليط جانباً حتي يهدأ.

كيفية الاستخدام