نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هديه قبل زفافك.. إزالة شعر الوجه والجسم بالنشا والليمون وتفتيح فوري للمناطق الداكنة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تهتم النساء دائمًا بالظهور في أحسن صورة وتسعى من أجل ذلك، للتخلص من شعر الوجه والشعر الزائد في الجسم وتفتيح البشرة، وخاصةً المناطق الداكنة والتي يسبب وجودها حرجًا لهن أمام أزواجهن؛ لذا يلجأ البعض منهن لاستخدام مستحضرات التجميل وكريمات التفتيح بالإضافة إلى نزع الشعر بالطرق التقليدية المعروفة الأمر الذي يكلفهم الكثير من الأموال كما أنهن يتعرضن للألم عند إزالة الشعر بهذه الطرق في كل مرة؛ ولهذا اتجه الغالبية منهن الوصفات الطبيعية، والتي لا تصيب البشرة بأي ضرر، ومن أجمل هذه الوصفات وصفة الليمون والنشا وإليكم التفاصيل.
وصفة النشا والليمون لإزالة الشعر وتفتيح المناطق الداكنة
تُعد هذه الوصفة من أفضل وصفات إزالة الشعر الطبيعية، والتي تمتلك العديد من الفوائد الأخرى للبشرة، مثل تفتيح لونها، وعلاج اسمرار بعض المناطق، وهي وصفة سهلة يتم تحضيرها كالتالي:
المكونات
- ثمرة ليمون واحدة.
- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.
الطريقة
- قومي بعصر الليمون ثم اخلطيها مع مقدار النشا.
- بعد ذلك طبقي الخليط على الوجه مع الفرك بطريقة دائرية مع اتجاه نمو الشعر، وتجنبي منطقة العين.
- اتركي الخليط على الوجه حتى يجف ثم قومي بتقشير وغسل الوجه بالماء البارد.
وصفة النشا والليمون مع العسل لإزالة شعر الوجه
يمكن تحضير وصفة فعالة من النشا والليمون وعسل النحل، وذلك للتخلص من الشعر الزائد، وشد الجلد، وتفتيح لون البشرة، وهي كالتالي:
المكونات
- ربع كوب من النشا.
- ملعقتان من عسل النحل.
- ربع كوب من عصير الليمون.
الطريقة
- قومي بخلط جميع المكونات معًا لتكوين خليط يشبه العجين.
- وزعي الخليط على بشرتك، ثم اتركيه لمدة نصف ساعة.
- قومي بفرك الجلد لمدة خمس دقائق، دائريًا عكس اتجاه الشعر، ثم قومي بغسله بماء بارد.
- كرري الأمر يومًا بعد يوم لتحصلي على أفضل النتائج.
وصفة النشا والليمون مع الحليب لإزالة شعر الوجه
هذه الوصفة تُعد من الوصفات الرائعة التي يمكن إعدادها من النشا والليمون، ويتم تحضيرها كالتالي:
المكونات
- ربع كوب من النشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من اللبن البودرة.
الطريقة
- اخلطي المكونات المذكورة معًا حتى تتجانس، وتكون عجينة لينة.
- قومي بفرد العجينة على البشرة، واتركيها لمدة نصف ساعة.
- اغسلي بشرتك بماء دافئ أولًا، ثم بماء بارد لغلق المسام.
- كرري الوصفة يومًا بعد يوم.
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