نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرق الوجه في الصيف بغزارة: أسبابه وطرق علاجه بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرق الوجه في الصيف هو أحد الأشياء التي يتعرض لها الكثير من الناس، ويسبب عرق الوجه في الصيف إحراجاً شديداً، خاصة إذا كنت في عمل أو مقابلة شخصية أو مقابلتك مع الأصدقاء، الأمر الذي يدفع من يواجهون تلك المشكلة إلى البحث عن علاج تعرق الوجه الكثير أو الغزير الذي يعانون منه، وخاصة بالنسبة للفتيات فإن علاقة تعرق الوجه والمكياج علاقة غير متوافقة، فالفتاة التي يتعرق وجهها كثيراً في فصل الصيف لا يمكنها وضع المكياج، حيث يفسد سريعاً ويتحول شكلها إلى الأسوأ.

أسباب تعرق الوجه في الصيف

تعرق الوجه أثناء فصل الصيف يصيب الكثير من الأشخاص، وتختلف أسباب ظهور العرق من شخص لآخر، ولكن جميع الأشخاص يشتركون في سبب واحد وهو زيادة إفراز الغدد العرقية لديهم بشكل أكبر من غيرهم، وهي لا ترتبط بوزن معين ولا بالجنس أي أنها لا تذكر في الرجال بشكل أكبر من السيدات أو العكس، كما أنها لا ترتبط بسن معين لا سيما في فترة المراهقة تزداد قليلاً مشكلة تعرق الوجه بسبب حدوث التغيرات الهرمونية.

قد يزداد تعرق الوجه في حالة التوتر والقلق مثل الذهاب للإمتحانات أو لمقابلة شخص مهم على مستوى العمل أو على المستوى الشخصي أو أثناء الاجتماعات، كما تزداد نسبة التعرق أثناء تناول الطعام بسبب المجهود الذي يبذله الجسم.

علاج تعرق الوجه الكثير

هناك مجموعة من الطرق التي تساعد على التحكم في إفراز العرق في فصل الصيف وهي:

يُغسل الوجه بالماء البارد من حين لآخر، قد تتعارض تلك الفكرة مع وضع المكياج للنساء ولكنها تعتبر الطريقة المُثلى للتخلص من تعرق الوجه.

في حالة استخدام مساحيق التجميل يمكن وضع طبقة أولية من بودرة التلك على البشرة مباشرة، فهي لها قدرة كبيرة في امتصاص التعرق وتظهر وجهك بمظهر غير لامع.

يمكن غسل الوجه مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً بخل التفاح المخفف، يوضع ملعقة من خل التفاح مع لتر من الماء ويُحفظ بالثلاجة ثم يُشطف الوجه به.

يوضع ماء الورد في مكعبات الثلج حتى يتجمد ثم يُمسح به الوجه في حركات دائرية متكررة لمدة دقيقتين، فهذه الطريقة تحمي من التعرق لساعات.

أضرار تعرق الجسم في الصيف

العرق له فوائد كبيرة للجسم منها التخلص من الماء والأملاح الزائدة، ولكن هناك بعض الأضرار التي تنتج من التعرق الزائد وهي هبوط معدل ضغط الدم الذي قد يؤدي في النهاية إلى هبوط في الدورة الدموية بسبب فقدان الماء والمعادن بالجسم، لذلك إذا كنت ممن يتعرفون كثيراً فابتعد عن الوقوف كثيراً في الشمس أ. و المشي نهاراً في فصل الصيف.

الإحراج أثناء المقابلات الشخصية واجتماعات العمل، لذلك قبل الإقدام على الدخول لمقابلة هامة لا بد أن تجلس أولاً في مكان به تهوية، إذا أتيح لك غسل وجهك ثم تناول كوب من الماء ثم الجلوس قليلاً والدخول لإجراء المقابلة حتى تكون في أفضل مظهر.