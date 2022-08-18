لتبييض الوجه اصنعي ماسك الخميرة الرهيب في بنتيجة مضمونة ١٠٠ بالمئة

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عمر شويل - جدة يعتبر ماسك الخميرة الرهيب من الماسكات الرهيبة التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالحليب، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالحليب، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الفتيات تحضيرها بسهولة في المنزل، كما يتكون هذا الماسك من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل دون الحاجة لاستخدام مواد كيماوية ضارة بالبشرة تؤدي بعد مرور الوقت إلى تلف البشرة، ويعرف عن الخميرة بفوائدها الكثيرة للبشرة حيث أنها تغذي البشرة وتعطيها الكثير من الحيوية واللمعان كما يعمل الليمون على تقشير البشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الخميرة الرهيب لتبييض البشرة بشكل ملحوظ.

فوائد قناع الخميرة للبشرة

هناك فوائد كثيرة لقناع الخميرة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

تعمل على التخلص من الرؤوس السوداء وتساعد على التخلص من الشوائب الموجودة بها. تقضي على الحبوب والبثور. يحمى البشرة من الشيخوخة المبكرة. تتخلص من التصبغات والبقع الداكنة الموجودة في البشرة وتجعلها فاتحه. تساعد في علاج حروق الشمش وعلاج لإلتهابات البشرة. تغذي البشرة وتخلصها من الجلد الميت وتجعلها رطبة دائماً.

مكونات عمل ماسك الخميرة لتبييض البشرة

يحتوي ماسك الخميرة لتبييض البشرة والحصول على بشرة بيضاء يجب توافر عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الخميرة.

القليل من عصير الليمون.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير ماسك الخميرة لتبييض البشرة والحصول على بشرة كالحليب يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة كبيرة من الخميرة مع القليل من عصير الليمون ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نستمر بالتقليب حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذا الماسك على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر للتخلص من أي شوائب أو أتربة. بعد ذلك نقوم بتطبيق الخليط على الوجه ونتركه على الوجه لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يجف. ثم بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر مع تكرار هذا الماسك أسبوعيا للحصول على نتيجة مذهلة. فهذا الماسك يعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالحليب ولامعه كاللؤلؤ.

فوائد الليمون للبشرة

هناك عدة فوائد لليمون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-