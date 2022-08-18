في عشر دقائق طريقة عمل البيتزا المقلية بالطاسة السريعة بطعم لذيذ وصحي

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عمر شويل - جدة من الأكلات الشهية واللذيذة والتي تشتهر بكثرة على مستوى العالم بلا إستثناء هي البيتزا حيث أنها من المأكولات التي يعشقها كل الناس سواء كبار السن أو صغار السن فمن أكثر الدول التي تشتهر بالبيتزا هي إيطاليا ومن ثم إنتشرت في جميع البلدان، فقد توجد العديد من أنواع البيتزا فجميع أنواعها تتميز بمذاق جميل ورائع ومن الممكن أن يتم عملها في الفرن أو نقوم بقليها على البوتاجاز وغير ذلك يمكننا أن نقوم بحشو البيتزا بالكثير من الحشوات المختلفة. طريقة عمل بيتزا الطاسة المقلية مكونات البيتزا المقلية: ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

كوب واحد كبير من الزبادي.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر.

ثمرتان من الطماطم.

كمية مناسبة من الزيتون الأسود والأخضر.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الصلصة أو الكاتشب.

كمية مناسبة من الجبن. طريقة عمل البيتزا العشر دقائق: نقوم أولا بتجهيز العجينة حيث نحضر طبق عميق ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول وملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر. ونضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر وملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية. ثم نصيف نصف كوب كبير من الزيت النباتي وكوب واحد كبير من الزبادي ونقوم بعجن جميع المكونات مع بعضها جيدا ونضع تدريجيا كمية مناسبة من الماء الدافئ. ونستمر في عجنها لمدة عشر دقائق تقريبا للحصول على عجينة متماسكة وطرية ويتم تغطية العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة ليتم تخميرها ويتضاعف حجمها. وبعد تخمير عجينة البيتزا نقوم بتشكيلها إلى عدة كور متساوية الحجم ونتركها لكي ترتاح أيضا وبعد ذلك يتم تجهيز طاسة وندهنها بالزيت. ونضعها على نار هادئة ونقوم بفرد البيتزا لتكون على شكل دائرة نفس مقاس الطاسة ويتم دهنها بالصلصة ونضع قطع من الفلفل والطماطم والزيتون وكمية من الجبن ونترك البيتزا على النار لتغيير لونها ولابد من تغطيتها أثناء تسويتها.

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