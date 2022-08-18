طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم اللذيذ في المنزل بسهولة وبساطة

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عمر شويل - جدة أصابع التمر بالسمسم ، تعتبر من المعجنات اللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار وتناولها بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر، وتعتبر من الحلويات الخفيفة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة، وتعتبر من الحلويات المقرمشة وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير اصابع التمر بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم

تتكون أصابع التمر بالسمسم اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

3 أكواب من الدقيق.

2 كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

2 كوب من السكر البودرة.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

علبة من معجون التمر.

ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

رشة من القرفة.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف كوب من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع التمر بالسمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-