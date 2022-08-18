طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم اللذيذ في المنزل بسهولة وبساطة

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عمر شويل - جدة أصابع التمر بالسمسم ، تعتبر من المعجنات اللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار وتناولها بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر، وتعتبر من الحلويات الخفيفة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة، وتعتبر من الحلويات المقرمشة وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير اصابع التمر بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم
تتكون أصابع التمر بالسمسم اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- 3 أكواب من الدقيق.
- 2 كوب من الحليب البودرة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- 2 كوب من السكر البودرة.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- علبة من معجون التمر.
- ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.
- رشة من القرفة.
- 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- نصف كوب من السمسم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع التمر بالسمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به ملعقة كبيرة من السكر والخميرة الفورية والماء الدافئ ونخلط المكونات جيداً ونتركها لمدة عشر دقائق.
- ثم نقوم بتحضير إناء آخر ونضع به الدقيق المنخول والسكر البودرة والحليب ونعجن المكونات جيداً.
- بعد ذلك نصب ماء الخميرة السابق واجن المكونات جيداً ثم نضيف الزيت ونعجن جيداً حتى الحصول على عجينة لينة وطرية ونتركها لمدة ساعة ونصف.
- لتحضير الحشوة نقوم بتحضير إناء ونضع به معجون التمر والقرفة والهيل وماء الورد ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- ثم بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً ثم نحضر صينية الفرن ونبطنها بورق الزبدة ونتركها جانباً.
- قطعي العجينة على شكل شرائط اسطوانية ثم تشكل عجينة التمر على نفس الشكل ثم نحشي كل شريط من العجينة بشريط من التمر ونلفه جيداً ويقطع طوابع صغيرة.
- ثم نغمس العجينة في السمسم ونضعها في الصينية الجاهزة ونكرر الخطوات السابقة حتي الانتهاء من العجينة بالكامل.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج جيداً والحصول على اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
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