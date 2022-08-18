نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخميرة الفيلر الطبيعي لمعالجة التجاعيد وتفتيح البشرة وشد الترهلات في الجسم في المقال التالي
عمر شويل - جدة ماسك النشا والخميرة من الوصفات الطبيعية التي تستخدم لمعالجة الخطوط الدقيقة التي تظهر على الوجه مع التقدم في العمر، وتعتبر الخميرة فيلر طبيعي يعمل على تجديد خلايا الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة الجلد، كما تعمل الخميرة على تنظيف مسام البشرة من الدهون الزائدة مما يساهم في علاج حب الشباب والرؤوس السوداء، وتمنح البشرة التفتيح الملحوظ والنعومة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل ماسك النشا والخميرة لمعالجة التجاعيد وشد الترهلات في الجسم.
مكونات ماسك النشا والخميرة
نحتاج لعمل الماسك بعض المكونات الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة في تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها ومعالجة التجاعيد، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الماسك:
- 2 ملعقة كبيرة من الأرز المسلوق.
- قطرتين من العسل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو.
- 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.
- نصف ملعقة كبيرة نشا.
- ملعقة كبيرة ماء ورد.
طريقة عمل الماسك
يمكنك تحضير ماسك الخميرة السحري للقضاء على التجاعيد بطريقة سهلة وسريعة كما يلي:
- نقوم أولاً بسلق ملعقة كبيرة من الأرز مع كوب ماء ساخن مضاف إليه ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.
- نترك الأرز على نار هادئة حتى ينضج تماماً ثم نخفق الخليط بعد أن يبرد في الخلاط أو بالهاند بلندر حتى نحصل على قوام ناعم يشبه الكريم.
- ثم نأخذ ملعقتين من الأرز المسلوق بعد خفقه في الخلاط، ونضيف عليه قطرتين من عسل النحل وملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو (يمكننا استخدام كبسولة من فيتامين E في حالة عدم توفر زيت الأفوكادو).
- نقلب المكونات جيداً ثم نضيف ملعقتين من الخميرة الجافة مع استمرار التقليب حتى تمتزج الخميرة مع باقي المكونات.
- ثم نضيف نصف ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من ماء الورد، ونستمر في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات.
- نغسل الوجه للتخلص من المكياج ثم نوزع الماسك على البشرة.
- نترك الماسك لمدة 20 دقيقة حتى يجف تماماً ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر.
- ماسكات الخميرة لا تحفظ في الثلاجة وتحضر مباشرةً قبل الاستخدام.
- استخدمي الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج ملحوظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النشا والخميرة الفيلر الطبيعي لمعالجة التجاعيد وتفتيح البشرة وشد الترهلات في الجسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.