نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخميرة الفيلر الطبيعي لمعالجة التجاعيد وتفتيح البشرة وشد الترهلات في الجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك النشا والخميرة من الوصفات الطبيعية التي تستخدم لمعالجة الخطوط الدقيقة التي تظهر على الوجه مع التقدم في العمر، وتعتبر الخميرة فيلر طبيعي يعمل على تجديد خلايا الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة الجلد، كما تعمل الخميرة على تنظيف مسام البشرة من الدهون الزائدة مما يساهم في علاج حب الشباب والرؤوس السوداء، وتمنح البشرة التفتيح الملحوظ والنعومة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل ماسك النشا والخميرة لمعالجة التجاعيد وشد الترهلات في الجسم.

مكونات ماسك النشا والخميرة

نحتاج لعمل الماسك بعض المكونات الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة في تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها ومعالجة التجاعيد، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الماسك:

2 ملعقة كبيرة من الأرز المسلوق.

قطرتين من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

نصف ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

طريقة عمل الماسك

يمكنك تحضير ماسك الخميرة السحري للقضاء على التجاعيد بطريقة سهلة وسريعة كما يلي: