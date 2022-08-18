نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للتصوير بالفلتر خلطة لتقشير وتبييض البشرة لوجه ابيض ونقي بدون مسام واسعة ورؤوس سوداء لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من مشاكل البشرة والعديد من الأسباب ، ولكن من ناحية أخرى ، فإن طرق العناية بالبشرة تتطور أيضًا ، ومن أهمها تجربة قناع التقشير ؛ فلها العديد من الفوائد الحقيقية ، إلى جانب إنعاش البشرة بعد التطبيق ، يعتبر التقشير روتينًا أسبوعيًا للعناية بالبشرة. للحصول على بشرة جميلة خالية من العيوب ، استخدمي قناع التقشير المهم في روتينك الأسبوعي للعناية بالبشرة. فيما يلي بعض الطرق المختلفة لعمل أقنعة التقشير الطبيعية في المنزل.

تكمن أهمية التقشير في أنه يزيل الجلد الميت من الجلد ويكشف عن خلايا الجلد الجديدة. طبقات الجلد الميتة والجافة ، مما يمنع انسداد المسام ويحسن مظهر سطح الجلد ، كما يعزز التقشير إنتاج الكولاجين الذي يحسن مرونة الجلد. لذا هنا سنوضح خلطة تقشير وتبييض البشرة من اول استخدام وبطرق متنوعة ومختلفة لتقشير الجلد الميت

خلطة تقشير وتبييض البشرة من اول مرة

ماسك الجيلاتين لتقشير الوجه

مكونات ماسك الجيلاتين لتقشير الوجه :

ملعقة من الجيلاتين بدون نكهة

ملعقة ونصف من الحليب

قطرات من زيت اللافندر

طريقة تحضير :

في وعاء قومي بخلط جميع المكونات السابقة حتى يختلط تماما ، ثم ضعي وعاء الخليط في حمام ماء ساخن عن طريق تسخين الماء في وعاء ومن ثم نضع وعاء الماسك فيه حتى يندمج الخليط سويا ، ثم يترك الخليط حتى يبرد ثم يمكنك استخدام الماسك على بشرة نظيفة ثم يترك حتى يجف ويزال بسهولة ، هذا الماسك ينظف البشرة وينقيها ويفتح لون البشرة

ماسك الفحم النشط لتقشير الوجه

المكونات :

نصف ملعقة من الفحم

نصف ملعقة من الجيلاتين

ماء مقطر

طريقة تحضير :

تقلب جميع المكونات مع بعضها البعض لتكون مزيج لزج يسهل فرده على البشرة ، ثم قومي بتنظيف بشرتك بغسولك المفضل لازالة اي دهون تعوق عمل فعالية الماسك على الوجه ثم طبقي الماسك على بشرتك ويترك حتى يجف ويزال بسهولة

ماسك البيض لتقشير البشرة

المكونات :

بياض بيضة

مناديل ورقية

طريقة استعمال الماسك :

يعمل هذا الماسك على تقشير البشرة وازالة الرؤوس السوداء وازالة المسام الواسعة ويزيل شعر الوجه وينقيه ، قومي بفصل كلا من بياض الصفار ثم اخفقي بياض البيض لتكون فوم ، ثم قومي بدهن بشرتك بالبيض ثم ضعي المناديل على وجهك ثم ضعي طبقة ثانية من البيض على وجهك ثم ضعي المناديل ثانية حتى تنتهي من وضع الماسك يترك حتى يجف ويزال بعكس اتجاه الشعر ويشطف بماء دافئ