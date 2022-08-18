نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة لبان الدكر السحرية لشد تجاعيد البشرة وإزالة ترهلات الجلد بدون عودة لبشرة أصغر سناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لبان الدكر لشد التجاعيد، التجاعيد هي خطوط تعبيريه توجد حول العينين والجبين وحول الفم، حيث أنها تظهر بمظهر غير لائق على البشرة مما تجعل الشخص يظهر أكبر سناً، ويرغبون معظم النساء بشد البشرة وعلاج التجاعيد بالبوتكس ولكن هذا الطريقة سوف تعمل على ترهلات الجلد ومن ثم تضر بصحة البشرة، عكس الوصفات الطبيعية الآمنة تماماً على البشرة، لذلك سوف نعرض في هذا المقال عن وصفة لبان الدكر لشد التجاعيد المبكرة ومنح البشرة النعومة والتفتيح الطبيعي.

لبان الدكر من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل بديل البوتكس، فهو يشد الجلد ويمنع التجاعيد ويزيل الخطوط التعبيرية التي تظهر على الوجه بشكل غير لائق، وسوف نعرض لكم في هذا المقال عن طريقة عمل وصفة سحرية تساعد على إزالة التجاعيد وشد الوجه وإعطاء البشرة النعومة والتفتيح الطبيعي بمكون لبان الدكر.

إعداد وصفة لبان الدكر لشد التجاعيد

لبان الدكر من الوصفات التي تعالج مشاكل التجاعيد من على البشرة بشكل طبيعي وممتاز دون أن يضر بصحة البشرة، حيث أنه يتميز بكونه بديل البوتكس الطبيعي الذي يعمل على إزالة التجاعيد المبكرة وشد البشرة بشكل طبيعي وملاحظ، ولا تقتصر فوائد لبان الدكر ف في إزالة التجاعيد، بل فهو يعطى البشرة التفتيح والملمس الناعم والموحد.

تحضير وصفة لبان الدكر لشد البشرة وإزالة التجاعيد

المكونات

ربع كوب صغير من لبان الدكر موجود عند جميع العطارين.

ماء.

تحضير وصفة بديل البوتكس لبان الدكر لشد البشرة

نغلى ماء على النار ونضع الماء المغلي في كوب بداخله لبان الدكر، ثم نقوم بنقع لبان الدكر في الماء ليلة كاملة.

يصفى منقوع ماء لبان الدكر في زجاجة محكمة ومعقمة.

بواسطة قطعة من القطن الطبي نقوم بوضع كميه مناسبه من ماء لبان الدكر ونمسح بها على كامل الوجه والرقبة.

نكرر هذا الوصفة يومياً قبل النوم.

هذه الوصفة رائعة للحصول على بشرة مشدودة خالية من التجاعيد، حيث تلاحظين بعد القيام بمسح الوجه بمنقوع لبان الدكر ببشرة مشدودة في نفس الوقت، لقدرة لبان الدكر على شد الجلد، كما أنه يقوم بتفتيح لون البشرة من أول استخدام، فهو ممتاز وفعال في الحصول على بشرة ناعمة وفاتحة ومتوهجة ونضره، ويجب عليك الحرص والاهتمام بمنقوع لبان الدكر في الثلاجة لمدة أسبوع فقط وتكرار الوصفة من جديد، ويمكن أن يستخدم لبان الدكر كتونر طبيعي للبشرة، فهو من أسهل الوصفات التي تستخدم كعلاج لشد وإزالة التجاعيد من على البشرة ومنح الوجه النضارة والتفتيح الطبيعي.