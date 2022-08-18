نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعى ماسك السكر والليمون لإزالة الشعر الزائد وانعمى بوجة أكثر اشراقه وحيوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعدد الطرق للتخلص من ظهور الشعر الزائد على الوجه، منها نتف الشعر باستعمال الخيط او الشمع، هذه الطريقة تتسبب فى آلام مصاحبة أثناء عملية الإزالة، وبعض النساء تلجأ إلى صالونات التجميل لإزالة الشعر الزائد عن طريق الليزر فهو احدث التقنيات الحديثة التي تزيل الشعر نهائيا، لاكن لها اضرار جانبية خطيرة على صحة البشره، فالكثير منا يتسائلون عن الأسباب الرئيسية التي تساعد على نمو الشعر الزائد على الوجه وفى اماكن متفرقة على البشرة، أهمها إضرابات الهرمونات الأنثوية، التى تساعد على نمو الشعر بشكل مزعج، الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، فقدان الوزن، خلل في مخزون المبيض، أو الغدة الدرقية، العوامل الوراثية، تناول أدوية كثيرة تحتوى على مواد محفزة لظهور ونمو الشعر، فالكثيرون لا يفضلون استخدام بعض المستحضرات التجميلية التى تساهم في إزالة الشعر، تجنبا لحدوث التهابات جلدية أو احمرار، خاصه الفتيات التى تعانى من كثافة الشعر الزائد على الوجه، فمن الممكن تحضير خليط طبيعى آمن تماماً يقوم بإزالة الشعر الزائد نهائيا بدون اى مجهود أو الآلم مصاحبة أثناء عملية الإزالة، أنها طريقه السكر والليمون التى أبهرت النساء والفتيات بقدرتها الفائقة على إزالة الشعر من الجذور واعطاء الوجه نضارة وحيوية ونظافة ولمعان دائم، أنها مكونات طبيعية تساعد على إزالة البقع الداكنة والكلف والنمش والاسمرار المتواجد على الوجه بمجرد استعمالها ووضعها على الوجه سوف تندهشين بالنتيجة التي تحلمين بها، لنعومة وبياض الوجه وعدم ظهور الشعر الزائد مره اخرى، فالليمون يقلل من نمو الشعر والسكر يرطب وينعم ويغذى خلايا البشرة، فهو يعتبر من الفواكه الحمضية التى لها فوائد صحية، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الغذائية المفيدة لصحة البشرة، وازالة التصبغات الجلدية والكلف، هذه الطريقة تزيل الشعر الزائد من اى منطقة فى الجسم بدون اى اثار جانبيه خطيره، كما أنها تعمل على معالجة الحبوب والبثور وآثارها، وإعطاء التفتيح والبياض الناصع بعد الاستعمال بدون اى جهد أو تعب، أنها الطريقة الأمثل لكى لتنعمين بوجه جذاب ومميز خالى من القشور والشعر الزائد نهائيا، فى هذا المقال نوضح كيفيه عمل خلطة إزالة الشعر الزائد بكل سهولة وآمان تام .

ماسك السكر والليمون لإزالة شعر الوجة

مكونات ماسك السكر والليمون ;

نصف كوب من الماء

1 كوب من السكر

2 ملعقة عصير ليمون فريش

طريقة عمل ماسك السكر والليمون لإزالة شعر الوجه

اولا نحضر وعاء مناسب، ثم نضع به الماء والسكر والليمون ونقلب جيدا ثم نقوم بوضع الوعاء على النار حتى يغلي ثم نقوم بتهدئة النار، ويترك لمدة 10 دقائق حتى يصبح اللون ذهبى فاتح ولة قوام كثيف، ثم نرفع الخليط من النار حتى يبرد تماما ثم نقوم بأخذ قطعة مناسبة ونشكلها على هيئة كوره، ثم تفرد على الوجه باتجاه نمو الشعر ثم نقوم بإزالتها مرة واحدة، وتكرر هذه العملية حتى تلاحظين عدم وجود أي شعر زائد على الوجه او اى مكان فى الجسم، هذه الطريقة من افضل الطرق السهلة لإزالة الشعر الزائد نهائيا بدون اى آلام أو آثار جانبية، كما أنها تفتح البشرة وترطبها بعمق .