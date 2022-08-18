نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك تبييض وتفتيح الوجه بمكونات طبيعية وطريقة إزالة الشعر بالفازلين بدون ألم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر من أكثر الأمور التي يهتم بها جميع النساء ويرغبون دائما في معرفة جميع الأمور الخاصة بها وكيف يمكنهم الاعتناء بها أيضاً هي البشرة حيث ترغب العديد من النساء في الوقت الحالي من استخدام المكونات الطبيعية التي تساعدهم في الحصول على بشرة رائعة بعيدة عن المواد الكيميائية التي يمكن أن تسبب في حدوث العديد من الأشياء الضارة، كما يجب الإشارة أن هناك العديد من النساء التي تعاني من الشعر الزائد وكثيراً ما يسبب لها الاخراج الشديد وازعاج أيضا عند ارتداء الملابس القصيرة لذلك يرغبون في معرفة الطرق الطبيعية التي مكينهم استخدامها من أجل التخلص من الشعر الزائد بشكل نهائي تابعوا معانا خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم كافة التفاصيل. مقادير عمل وصفة إزالة الشعر بالفازلين والحمص يمكنكم عمل هذه الوصفة بكل سهولة من خلال المقادير المطلوبة الآتية : ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق الحمص

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن السائل

نصف ملعقة كبيرة من الكركم

نصف ملعقة كبيرة من الفازلين طريقة عمل وصفة إزالة الشعر بالفازلين والحمص يمكنكم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: اولا يجب عليكم إحضار وعاء صغير ثم نقوم بوضع ملعقة مسحوق الحمص فيه وثلاث ملاعق من اللبن السائل ونصف ملعقة من الكركم ونقلبهم مع بعضهم البعض جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

ثانيا نضيف ملعقة الفازلين إلي الخليط ثم نقوم بخلطه بعد ذلك مع باقي المكونات حتى يمكنكم الحصول على خليك ممتزج.

ثالثا بعد ذلك تبدأ في توزيع الخليط على الشعر الزائد في اتجاه الشعر ثم يجب عليكم ترك الخليط على البشرة لمدة ١٠ دقائق حتى يجف تماما.

رابعا ثم نبدأ في إزالة الخليط الجاف في الاتجاه المعاكس لمنبت الشعر ثم نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ.

خامسا يفصل استخدام هذه الوصفة بشكل يومي بانتظام من أحل الحصول على أفضل النتائج.

يجب أن نشير أنه يمكنكم استخدام هذه الوصفة كل مرة يتم فيه انبات الشعر حيث تعتبر من الوصفات الرائعة من أجل القضاء على الشعر الزائد بشكل نهائي.

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