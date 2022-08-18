طرق صبغ الشعر باللون البني المحمر بالمنزل بمكونات طبيعية غير مكلفة

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عمر شويل - جدة صبغ الشعر باللون البني المحمر بالمنزل بمكونات طبيعية تبحث كثيرات عن طريقة سهلة يتم بها صبغ الشعر في المنزل وتوفير كثير من الأموال، وتلوين الشعر رغبة عند النساء حتى يتم تغيير الشكل وأيضا يحسن ذلك من حالتهم النفسية ويحصلون بذلك على شكل جذاب، ومن الألوان المنتشرة والمطلوبة كثيرا هو البني المحمر أي البني المائل للأحمر.

وصفات طبيعية لصبغ الشعر باللون البني المحمر بالمنزل بمكونات طبيعية

عندما لا تفضل المرأة الصبغات غير الطبيعية كي تغير لون شعرها الحالي، فيمكن استخدام مكونات طبيعية من المنزل لنفس الغرض، ومن هذه الخلطات كل ما يأتي:

مكونات وصفة القهوة وزيت الخروع

3 ملاعق من مسحوق القهوة.

3 ملعقة زيت خروع.

3 ملعقة زيت جوز هند.

كمية قليلة من الماء.

طريقة تحضير الوصفة

في وعاء نضع كمية زيت جوز الهند وزيت الخروع معًا، ومعهم القهوة.

نضيف عليهم

إضافة كمية ماء مناسبة حتى نحصل على قوام متماسك.

وضع الخليط في جهاز الميكروويف لمدة عشر ثوان.

تمشيط الشعر وتقسيمه لأجزاء صغيرة.

توزيع العجين على الشعر، وتركه لمدة 60 دقيقة.

يُشطف الشعر جيدًا بالماء والشامبو.

يُفضل استخدام البلسم في غسيل الشعر.

مكونات صبغ الشعر باللون البني المحمر

عبوة حنة.

2 ملعقة كركم.

ملعقة واحدة خل.

2 حبة ليمون.

ماء دافئ بكمية قليلة.

طريقة التحضير للوصفة

في وعاء نضع عبوة الحنة.

نضيف ملعقتان الكركم وملعقة الخل.

نعجن الخليط جيدًا.

نترك العجينة لمدة ساعتان أو أكثر لترتاح.

يتم بعد ذلك إضافة عصير الليمونة للخليط، ومن ثم فردها على الشعر بشكل متساوي من الجذور حتى الأطراف.

تركها لمدة لا تقل عن ساعتين على الشعر.

غسلها جيدًا بالماء الدافئ.

نصائح مهمة أثناء القيام بالصبغ

يجب عليكي الالتزام بتلك النصائح عند صبغ الشعر باللون البني المحمر وهي: