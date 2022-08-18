بكوب حليب أصنعي الجبنة المثلثات بمكونات وقوام مظبوط وبطريقة ناجحة 100% وبطعم لذيذ

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبن المثلثات، تعد الجبن المثلثات من أكثر أنواع الجبن التي يفضلونها الأطفال ويرغبون دائماً في تناولها في الساندوتشات اللذيذة التي تكسبها الطعم والمذاق المميز مع شرائح الطماطم والزيتون، ويمكن إعداد الجبن المثلثات في المنزل دون اللجوء لشرائها جاهزة، وسوف نتناول في هذا المقال عن طريقة عمل جبن المثلثات بطريقة تسهل عليكى إعدادها في المنزل.

تعد جبن المثلثات من أنواع الجبن الشهية التي يحبونها الأطفال كثيراً، لما لها من طعم لذيذ ومذاق رائع، حيث أنها يدخل في مكوناتها الحليب الذي يمد الجسم بالكالسيوم والبروتين المفيد لصحة أولادنا، وسوف نعرض لكى عزيزتي في هذا المقال عن طريقة عمل جبن المثلثات بطريقة تسهل عليكى إعداده في المنزل.

إعداد وصفه جبن المثلثات في المنزل

المقادير

كوب من الحليب كامل الدسم.

معلقتين من الدقيق.

رشه ملح.

ربع كوب من زيت الذرة.

ربع كوب سمن مذاب.

معلقتين من الخل الأبيض.

معلقتين من الجبن الكريمي.

تحضير وصفة الجبن المثلثات

نضع الحليب والسمن والزيت والملح في الخلاط ونخلطهم جيداً، ثم نضيف الخل والجبن الكريمة والدقيق ونخفقهم مره اخرى حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

نضع المكونات في إناء ونرفعه على النار ونقوم بتهدئة النار ونقلب حتى يصبح القوام غليظ.

نفرغ المكونات في وعاء دائري أو قالب مدور ونتركه يبرد قليلاً.

نضع القالب في الثلاجة حتى يبرد ويترك ثلاث ساعات.

يخرج من الثلاجة ويقطع مثلثات.

هذه الوصفة سهله وبسيطة ولا تستغرق وقت طويل في الإعداد، حيث يمكنك عزيزتي اعددها بمنتهى السهولة في المنزل دون أي مجهود، فهي نتيجتها رائعه وسوف تنال إعجاب أولادك كثيراً ويطلبون منك دائما القيام بإعدادها، حيث أنها تقدم مع شرائح الطماطم والخيار في الساندوتشات اللذيذة التي يحبونها الكثير من أطفالنا، ويمكن أن تقدم كوجبة إفطار أو ساندوتشات المدارس، فهي من الوجبات الخفيفة التي لاغني عنها في تحضير وجبات لأطفالنا.

طريقة أخرى لعمل مثلثات الجبن مثل المحلات

المكونات

معلقة كبيرة من الدقيق.

كوب حليب طازج.

2 جبن مثلثات أي نوع.

معلقة قشطة كبيرة.

معلقة خل كبيرة.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقتين كبار زيت زيتون.

تحضير وصفة جبن المثلثات

نخلط جميع المكونات السابقة جيداً بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم نرفعها على النار حتى يثقل القوام.

نترك الخليط يبرد ونسكبه في طبق دائري، ثم نضعه في الثلاجة.

يقطع مثلثات ويقدم بألف هنا وشفا.

القشطة وجبن المثلثات سوف تضيف الوصفة الطعم والمذاق المميز، حيث أنها تسهل عليكى إعدادها في المنزل دون أي جهد.