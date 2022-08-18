نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش الذهبي وسر التتبيلة الأصلية بطعم أحلى من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدجاج من أكثر الأطعمة المستخدمة على السفرة المصرية وتوجد طرق كثيرة لعملها ولكل طريقة طعم خاص بها ولكل الدجاج المقرمش يحبه الأطفال والكبار ويفضل تناوله على الأقل مرة كل أسبوعيا، وبسبب أرتفاع الأسعار أصبحت هذه الأكلة غالية الثمن واليوم نقدم لكم الطريقة الأصلية لعمل دجاج كنتاكي في البيت بخطوات بسيطة فتابعونا. طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش المكونات: دجاجة كيلو ونصف مقطعة إلى 8 أجزاء.

علبة زبادي.

نصف كوب ماء.

بيضة.

ملعقة كبيرة خل.

عصير ليمون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

2 ملعقة ثوم وبصل بودرة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

ملعقة صغيرة روز ماري.

ملعقة كبيرة مسطردة.

ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة. مكونات خليط التغطية: 2 كوب دقيق.

نصف كوب نشا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 كوب ماء مثلج.

زيت غزير للقلي. طريقة التحضير: أولا نقوم بغسل الدجاج جيدا بالدقيق والملح ثم توضع في قدر مع كمية مناسبة من الماء والقليل من الزنجبيل المفروم.

والملح وملعقة من الخل ونتركها 15 دقيقة ثم تشطف بالماء الجاري ونضعها في مصفاة ونقوم بعمل ثقوب بداخلها باستخدام السكين.

في وعاء متوسط نقوم بخلط جميع البهارات ثم نأخذ نصف المقدار ويوضع على تتبيلة الدجاج والجزء الأخر يكون لخليط التغطية.

نجهز قدر كبير ونضع الزبادي مع الماء والبيض ثم نضيف الخل والليمون مع البهارات وبعد ذلك نضع الدجاج ونقلب جيدا.

نترك الدجاج في هذه التتبيلة داخل الثلاجة طوال الليل نحضر طبق بيركس ونضع بداخله الدقيق مع النشا والبيكنج بودر والبهارات.

نأخذ الدجاج من التتبيلة ونضعها في الدقيق نكرر هذه الخطوة عدة مرات ثم ترص على رف سلك 15 دقيقة وفي هذه الأوقات نسخن الزيت.

ويجب أن يكون زيت غزير نغمس الدجاج في الماء المثلج ثم يوضع سريعا في خليط الدقيق وعلى النار مباشرة حتى يحمر وينضج.

صدر الدجاج يحتاج إلى 20 دقيقة على نار متوسطة حتى ينضج تماما أما باقي أجزاء الدجاج تحتاج إلى 15 دقيقة فقط.

يقدم دجاج كنتاكي وهو ساخن مع أرز مبهر وسلطة طحينة وكاتشاب وبطاطس محمرة وبالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش الذهبي وسر التتبيلة الأصلية بطعم أحلى من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.