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عمر شويل - جدة سنتطرق اليوم الي وصفة جميلة وهي طريقة عمل المكرونة بالصوص الابيض والجبنة الموتزاريلا، ومن المعروف ان تبحث الأمهات دائمًا عن وجبات سريعة تساعدهن على توفير الوقت والتنسيق بين الأعمال المنزلية وعملهن ومع الأطفال ، وتبحث الأمهات عن وصفات بسيطة ولذيذة المذاق يحبها أطفالهن، وتعتبر المعكرونة من الوجبات التي يفضلها الأطفال ، خاصة أنها يمكن أن تكون بأشكال مختلفة ، مثل المعكرونة بصلصة الجبن ، والتي تستغرق نصف ساعة فقط للطهي.

مكونات طريقة عمل المكرونة بالصوص الابيض والجبنة الموتزاريلا

كيس المعكرونة

1/2 كوب زبدة

1 كوب جبن شيدر مبشور

1 كوب جبن بارميزان

3 أكواب حليب

طريقة عمل مكونات طريقة عمل المكرونة بالصوص الابيض والجبنة الموتزاريلا

تُغلى المعكرونة بالطريقة العادية ، نحضر وعاءً آخر لتحضير الصلصة ، نذوب الزبدة ، نضيف الدقيق ونخلط جيداً ، ثم نضيف الحليب الساخن ونخلط جيداً ، ثم نضيف جبنة الشيدر والبارميزان، تأكد من طهي المعكرونة بالكامل وتصفيتها قبل تقديمها مع الصلصة، ضعي القليل من الزبدة على الطبق ، ضعي المعكرونة والصلصة ، أضيفي الجبن المبشور على سطح المعكرونة ، الفرن 180 درجة ، ضعي الطبق في الفرن واخبزيه لمدة 30 دقيقة.

طريقة عمل الوايت صوص بدون حليب

مكونات الصلصة الخالية من الألبان

ملعقة زيت

بصل ، بيضة كبيرة مفرومة

1/4 كجم جمبري أو لحم مكعبات صغيرة

1/2 كوب فطر مكعبات

ملح

الفلفل الأبيض

مكعبات

1 كوب مرق دجاج أو خضروات

ملعقة طحين

1/2 كوب كريمة طبخ

قدمي المعكرونة المطبوخة

طريقة عمل الصلصة البيضاء بدون حليب

على النار في المقلاة ، أقوم بتسخين الزيت وأبدأ في إضافة البصل وتقليبه حتى يصبح نصف شفاف. يُقلى الجمبري أو اللحم أو الدجاج حتى ينضج ، ويُضاف إلى الصلصة ، ويُضاف فطر الشيتاكي ويُقلى حتى يستوي. ثم تتبل المكونات بالملح والفلفل ومكعبات المرقة ويقلب الطحين ويضاف الحساء ويترك حتى يغلي مع باقي المكونات. نضع كريمة الطهي ونتركها تطهى الغلوتين وتقدم مع الصلصة البيضاء ووزعها على طبق الباستا المطبوخ.

قدمنا لكم في هذا المقال مكونات طريقة عمل المكرونة بالصوص الابيض والجبنة الموتزاريلا حيث بعد ذلك كتبنا لكم طريقة عمل مكونات طريقة عمل المكرونة بالصوص الابيض والجبنة الموتزاريلا، اذا كان لديكم اي استفسارات لا تترددو في ترك تعليق لنا وسوف نرد عليكم في اقرب وقت.