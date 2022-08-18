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عمر شويل - جدة طريقة عمل اللبن الرايب والزبادي في المنزل، تبحث عنها الكثير من الأمهات وذلك لما يحتوي عليه الزبادي واللبن الرائب من فوائد متعددة، كما يضمن لك صنعها في المنزل ضمان كل من النظافة والجودة، لذا يقدم لكم موقع ثقفني طريقة عمل اللبن الرائب والزبادي في المنزل بكل سهولة

مقاديراللبن الرايب والزبادي

1كيلو جرام من اللبن

كوب زبادي صغير (يستخدم كخميرة لإعداد الزبادي)

٨ أكواب للتقديم

٥ خطوات للحصول على زبادي صحي ومفيد

قومي بغلي اللبن ثم اتركيه حتى يصبح دافئا أضيفي كوب الزبادي إلى اللبن وقلبي جيدا حتى يذوب الزبادي تماما أفرغي الخليط في أكواب وغلفيها ثم ضعيها في صينية بها ماء مغلياضعي الصينية في فرن تم تدفئته مسبقا واتركي لمبة الفرن لتسهم في إعداد الزبادي ويترك لمدة يوم أو أكثر حسب درجة الحرارة بعد تماسك الزبادي يمكنك وضعه في الثلاجة

طريقة عمل اللبن الرايب والزبادي في المنزل

إن طريقة إعداد اللبن الرائب لا تختلف كثيرا عن طريقة إعداد الزبادي فقط يرجى عدم ترك اللبن في الفرن مدة تتجاوز اليوم، حيث لا يتطلب اللبن الرائب أن يكون القوام متماسكاً.

طريقة إعداد الزبادي في الميكروويف

إذا كنتي تريدين الحصول على زبادي منزلي سريع التحضير يمكنك الاستعانة بجهاز الميكرويف خاصتك وإعداد الزبادي في خلال ساعتين أولا قومي بتحضير الزبادي بنفس الطريقة التي ذكرناها مسبقا لكن لا تقومين بتغطية الأكواب أو تضعين ماء ضعي أكواب الزبادي في صينية يسمح بدخولها الميكرويف قومي بتشغيل الميكرويف لمدة ٣٠ثانية كل خمس عشرة دقيقة لمدة ساعة أو أكثر إذا لم يتماسك الزبادي كرري عملية تشغيل الميكروويف لمدة ٣٠ثانية حتى يتماسك (قد يتطلب ذلك نصف ساعة أخرى) ضعي الزبادي في الثلاجة واتركيه لمدة ساعة حتى يتماسك جيدا.

فوائد اللبن الرايب والزبادي