نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتحضري أحلى المخبوزات عجينة الحليب بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة الحليب من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها من قبل العديد من ربات البيوت حيث يرغبون في تحضيرها من المنزل ويمكنكم بالفعل تحضيرها من خلال مجموعة من المكونات السهلة للغاية، يمكنكم من خلال عجينة الحليب تحضير العديد من المعجنات الرائعة للغاية والتي يفضلها العديد من الأشخاص كما يمكنكم تحضير العجينة بطريقة سريعة الخطوات مبسط، كما يمكن تحضير العديد من المخبوزات اللذيذة للغاية الشهية ويمكن من خلالها تحضير الفطائر والبيتزا والكعك بطريقة سهلة وبسيطة تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل عجينة الحليب في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

المقادير المطلوبة لتحضير عجينة الحليب

يمكنكم تحضير عجينة الحليب بكل سهولة من خلال مجموعة من المقادير السهلة والبسيطة للغاية التي تكون متوفرة بداخل كل منزل لإعداد اشهى المخبوزات الهشه:

½ كيلو من الدقيق.

2 كوب من اللبن الدافئ.

½ كيس من الخميرة الفورية.

½ كوب زيت على حسب الرغبة.

1 ملعقة من السكر الأبيض.

طريقة تحضير عجينة الحليب

يمكنكم تحضير عجينة الحليب بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية وهي كما يلي :

في البداية يجب عليكم وضع الخميرة مع السكر مع ملعقتين من الحليب السائل ويتم تركها حتى ترتفع.

الخطوة الثانية يجب أن يتم نخل الدقيق في قدر كبير ثم يتم إضافة هذا المزيج السابق بعد ارتفاعه على الدقيق ثم يتم تقليب العجينة.

الخطوة الثالثة يجب أن يتم العجن مع باقي الحليب ويتم ذلك عن طريق إضافة الحليب بشكل تدريجي ثم يتم العجن حتى نحصل على شكل العجينة المتماسكة اللينة.

الخطوة الرابعة يجب عليكم تغطية العجينة بعد ذلك في مكان دافئ حتى يتم تضاعف حجمها وعندما تكون صالحة من اجل عمل اي نوع المعجنات.

يجب أن نشير أن عجينة الحليب تعتبر من أشهر المعجنات الذي يمكنكم من خلالها تحضير العديد من المخبوزات المختلفة اللذيذة التي يفضلها الاطفال بشكل كبير.

كل ما عليكم القيام به هو القيام بالخطوات السابقة بشكل صحيح حتى يمكنكم الحصول عليها بكل سهولة والاستفادة منها في تحضير تشعر المخبوزات والمعجنات بمختلف أنواعها واشكالها.

مميزات عجينة الحليب

هذه العجينة تتميز بالعديد من المميزات المختلفة التي تبحث عنها العديد من السيدات من أجل عملها في المنزل ويمكنكم الاستفادة من عجينة الحليب بكل سهولة من خلال ما يلي :