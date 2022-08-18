طريقة عمل البسكويت المملح 2022

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عمر شويل - جدة طريقة عمل البسكويت المملح، حيث يحتاج الإنسان من حين لآخر لتناول وجبة خفيفة، خاصة في فترات المساء، فبدلا من الاضطرار إلى شرائها من السوبر ماركت بتكاليف عالية، نقدم لكم طريقة صنعه بخطوات بسيطة وموفرة وبسعرات حرارية قليلة، عليك تنظيف مكان الطبخ جيدا وتحضير كامل المكونات بالمعايير المحددة، يمكنك مشاركة أطفالك خلال عملية تشكيل البسكويت لقضاء وقت ممتع ومسلي أثناء الطبخ.

طريقة عمل البسكويت المملح

ومن المعروف أنه من الأفضل تجنب تناول الحلوى والبسكوت الجاهز لاحتوائها على مواد حافظة ونسبة سكريات عالية، ونستبدلها بطعام منزلي صحي بخطوات قليلة نقدم لكم طريقة عمل البسكويت المملح سريع التحضير وبمكونات محددة لمحبي السناكس وخصوصا الأطفال

مكونات البسكويت المملح:

سوف نعرض لكم طريقة سهلة لعمل البسكويت ببضع مكونات متواجدة دائما داخل مطبخك، ما عليك سوى إتباعها وستحصل على بسكويت شهي لك ولأفراد عائلتك أيضا، وإليكم مقادير مكوناته:

3 كوب من الدقيق الأبيض.

عدد كوب ونصف من الزبدة/السمن.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب مياه بارد.

ملعقة زيت نباتي لدهن الصينية.

قاطع لتشكيل البسكويت.

يمكنك تقليل المكونات حتى النصف أو مضاعفتها حسب عدد أفراد الأسرة وتبعا لرغبتك

طريقة تحضير البسكويت المملح

بعد ما ذكرنا المقادير المناسبة، نقدم لكم الآن طريقة العمل في خطوات بسيطة:

نقوم بوضع الزبدة\السمن والملح والدقيق في قالب.

نخلط المواد جيدا بملعقة طعام خشبية.

نضيف الماء تدريجيا لعمل عجينة لينة.

نبدأ بتشكيل العجين حسب رغبتنا.

نحضر صينية مدهونة بالزيت.

نرص قطع العجين المشكلة عليها ونتركها لمدة نصف ساعة.

يجب تسخين الفرن جيدا قبل وضع الصينية بداخله.

تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ثلث ساعة أو حتى نضجها.

تترك خارج الفرن حتى تبرد تماما ثم يتم تقديمه مع الشاي أو القهوة.

هكذا نكون قد وصلنا إلى الختام بعد أن استعرضنا لكم طريقة سهلة لعمل البسكويت المملح بمكونات في متناول اليد، كما تحدثنا أيضا عن كامل المكونات بالمقادير اللازمة والخطوات الواجب إتباعها خلال تحضير وجبة البسكويت الشهية التي سوف تغنيكم عن المسليات والمقرمشات الجاهزة وبالهنا والشفا.