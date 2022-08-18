فوائد كبسولات الكركم للبشرة والجسم وطريقة الاستخدام.. فوائد لا حصر لها

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عمر شويل - جدة كبسولات الكركم للبشرة، العناية بالبشرة روتين يجب أن نواظب عليه في حياتنا اليوم وبعد مرحلة عمرية معينة وهي مرحلة العشرينات بالتحديد إذ أن بها تبدأ بعض المواد الطبيعية التي تفرزها البشرة مثل الكولاجين في الانخفاض فتصاب البشرة بعدة مشاكل مثل التجاعيد، لهذا علينا بأن نقوم بتوفير العناصر والمواد التي تفقدها البشرة من خلال مصادر خارجية مثل الوصفات الطبيعية فهي الحل المثالي للبشرة، وأبرز الوصفات والمواد الطبيعية هي الكركم الغني بمضادات الأكسدة بفضل مادة الكركمين التي تجعل البشرة ناعمة وبدون عيوب ملحوظة وهذا بالنسبة للبشرة أما بالنسبة لصحة الجسم فإن الكركم يعمل على عدة نواحي أخرى مثل تقوية المناعة وتقليل خطر الإصابة بالالتهابات وكل ذلك من خلال استخدام كبسولات الكركم.
استخدام كبسولات الكركم للبشرة
عبارة عن كبسولات جاهزة غنية بمادة الكركمين الهامة للبشرة كونها من مضادات الأكسدة التي تعالج مشاكل البشرة بالقضاء على الجذور الحرة والعديد من الفوائد الأخرى، حيث نستخدم كبسولات الكركم إما بتفريغ محتواها في كوب شاي أو أن نضيفها إلى ماسكات البشرة لنتيجة أفضل وأقوى حيث تعتبر تلك الطريقة هي المناسبة لتحسين حالة البشرة وهي بإضافة محتويات كبسولة الكركم مع بعض المواد الطبيعية الأخرى لتطبيقها على البشرة ومن تلك المواد الزبادي وماء الورد على أن تظل على البشرة أقل من نصف ساعة فقط وشطف الوجه مباشرةً، على أن تكون أقصى جرعة في اليوم هي 8 جرام إذا أضيف على الطعام أو المشروبات.
فوائد كبسولات الكركم للبشرة
استخدام كبسولات الكركم بالطريقة السابقة يوفر للبشرة فوائد لا حصر لها منها:
- تعالج الصدفية بفضل مضادات الالتهابات في مادة الكركمين وهي ما تؤثر على مناعة الجسم وتجعلها أقوى وبالتالي علاج الصدفية.
- يقوم الكركم بتحسين توزيع مادة الميلانين بين جميع أجزاء الجسم والجلد المغطى له لهذا فهو يشفي بنسبة كبيرة من البهاق.
- يقلل من فرص إصابة الجلد أو البشرة بالالتهابات وما ينتج عنها من أضرار وأعراض سلبية.
- كما أن الكركمين مادة مضادة للفطريات لهذا إذا كانت البشرة تعاني من آثار الفطريات مثل حب الشباب والبثور فهي تقوم بشفائها على الفور.
- تخفي البثور السوداء من البشرة.
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