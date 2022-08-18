نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات اقتصادية اعملي حواوشي البطاطس اللذيذ لعشاء سريع وخفيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد حواوشي البطاطس من الوجبات الاقتصادية الشهية التي يعشقها الكثيرين ويقبل على تناولها الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل دون تعب أو مجهود، كما يتكون هذا الحواوشي من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البطاطس والبصل والخبز ومكونات آخرى، وهي من الأكلات الاقتصادية التي يمكن تحضيرها في أي وقت دون الحاجة لاستخدام اللحوم، ويعرف عن البطاطس بفوائده الكثيرة للجسم حيث يعطيه الكثير من الطاقة والحيوية كما أنه مفيد جدا للأطفال الرضع، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل حواوشي البطاطس الشهية في المنزل بطعم لا يقاوم بطريقة بسيطة لكي ولعائلتك.

مقادير عمل حواوشي البطاطس

يحتوي حواوشي البطاطس على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ حبات من البطاطس.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

حبة من البصل المبشور.

بقدونس.

نصف ملعقة من البصل البودرة.

فلفل ألوان.

نصف ملعقة من الثوم البودرة.

كمية من العيش البلدي.

القليل من البهارات.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير حواوشي البطاطس بطعم رائع ولذيذ يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-