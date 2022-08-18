نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات اقتصادية اعملي حواوشي البطاطس اللذيذ لعشاء سريع وخفيف في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد حواوشي البطاطس من الوجبات الاقتصادية الشهية التي يعشقها الكثيرين ويقبل على تناولها الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل دون تعب أو مجهود، كما يتكون هذا الحواوشي من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البطاطس والبصل والخبز ومكونات آخرى، وهي من الأكلات الاقتصادية التي يمكن تحضيرها في أي وقت دون الحاجة لاستخدام اللحوم، ويعرف عن البطاطس بفوائده الكثيرة للجسم حيث يعطيه الكثير من الطاقة والحيوية كما أنه مفيد جدا للأطفال الرضع، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل حواوشي البطاطس الشهية في المنزل بطعم لا يقاوم بطريقة بسيطة لكي ولعائلتك.
مقادير عمل حواوشي البطاطس
يحتوي حواوشي البطاطس على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٢ حبات من البطاطس.
- ملعقة من الكزبرة الجافة.
- حبة من البصل المبشور.
- بقدونس.
- نصف ملعقة من البصل البودرة.
- فلفل ألوان.
- نصف ملعقة من الثوم البودرة.
- كمية من العيش البلدي.
- القليل من البهارات.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير حواوشي البطاطس بطعم رائع ولذيذ يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر إناء عميق ونقوم بسلق البطاطس بشكل جيد ثم نهرسه، بعد ذلك نحضر طاسة ونضع بها القليل من الزيت والبصل ونقلبهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الألوان ونقلبهم جيدا حتى تذبل المكونات.
- ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع الفلفل الألوان وإضافة البصل والفلفل الألوان على البطاطس المهروسة ونقلبهم بشكل جيد.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الأسود والبهارات والملح والبقدونس وباقي المكونات ونقلبهم جيدا.
- ثم بعد ذلك نحضر العيش البلدي ونحشوه بالبطاطس ونضعه في طاسة على النار أو الفرن حسب الرغبة مع التقليب حتى ينضج ثم نخرجه.
- بعد ذلك نضع الحواوشي على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم مع رشها بالبقدونس، وهنا نكون قد قدمنا أحلى حواوشي البطاطس بطعم رائع ومميز لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكونات اقتصادية اعملي حواوشي البطاطس اللذيذ لعشاء سريع وخفيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.