نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون غسل.. الجرجير وزيت جوز الهند خلطة صاروخية لانبات فراغات الشعر وتطويله بسرعه الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطات تطويل الشعر القصير هي من المواضيع التي يتم البحث عنها باستمرار من قبّل السيدات، فهذه الوصفات هي ما تجذب السيدات وخاصة وأنه يتم تداولها فيما بينهما من خلايا التحدث بشأن تجاربهن في استخدام الكريمات التي تعالج الشعر، والشعر أحيانًا يصاب بالأمراض ويعاني من مشاكل مختلفة منها تقصف الشعر وتقصفه وتساقطه بشكل غير طبيعي خلال اليوم الواحد، ولذلك فإن موضوع اليوم يمثل أهمية كبيرة في حياة كل فتاة.

أفضل خلطات تطويل الشعر القصير

من الخلطات التي سنقوم بتقديمها لكنّ في سطور مقالنا اليوم هي ما يلي:-

خلطة الجرجير وزيت جوز الهند

المكونات المطلوبة:-

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

كمية مناسبة من نبات الجرجير.

عصير ليمون طبيعي.

خطوات تحضير خلطة الجرجير لتطويل الشعر وتنعيمه:-

أحضري حزمة من الجرجير الطازج وقومي بغسلها جيدًا حتى تتخلصي من الجراثيم المتراكمة عليها وأي أتربة.

بعد ذلك قومي بوضع المكونات كلها مع بعضها داخل المطحنة المنزلية وشغليها على أعلى سرعة حتى يتم طحن المكونات وخلطهم.

ثم قومي بشطف شعرك وابدئي في وضع الوصفة عليه من الجذور حتى أطراف الشعر ودلكي جيدًا لمدة خمس دقائق على شعرك.

صففي شعرك بواسطة مشط خشبي ويُفضل أن تكون أسنانه رفيعة وقومي برفع شعرك ولفيه ثم قومي بتغطيته بغطاء رأس حراري.

اتركي الخلطة على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة ثم قومي بشطف شعرك ورطبيه جيدًا بعد أن يجف واستمري عليها مرتين أسبوعيًا لمدة شهرين.

خلطة القرفة وزيت جوز الهند

المكونات المطلوبة:-

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق القرفة.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة من نشا الذرة.

خطوات عمل خلطة القرفة وزيت جوز الهند لتطويل الشعر:-