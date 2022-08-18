انت الان تتابع خبر نظف كليتك فورا .. اقوى مشروب جهنمي لتنظيف الكلى و الجسم من السموم بكوب واحد فقط والان مع التفاصيل

الكركم لتنظيف الكلي

الرياض-احمد صلاح- ان تنظيف الكلى والقولون احد الأمور المهمة التي يجب أن نحرص عليها، فتراكم السموم في الجسم يكون نتيجة لتخزين الفضلات، وبالإمكان تنظيف القولون والتخلص من أي طعام مخزن فيه عبر مجموعة من المشروبات التي تساعد على تنظيفه من أي مشاكل توجد فيه، وسوف نقوم بالتعرف على جميع المشروبات التي تساعد في تنظيف القولون من خلال هذه المقالة.

ان الكركم يعد من المشروبات الممتازة لتنظيف القولون، حيث بإمكانك الاعتماد على الكركم لأجل نظيف القولون بشكل مباشر بدون ألم على الاطلاق فهي طريقة فعالة :

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

كوب كبير من الماء المغلي.

طريقة التحضير:

يتم اضافة الكركم للماء مع التقليب.

قم بتناول الكوب كل يوم على الريق لتنظيف القولون.

مشروب البابونج

يعتبر من المشروبات المتميزة التي ليس لها مثيل، حيث يمكنك عمل مشروب رائع من البابونج المتميز بكل سهولة، حيث أن البابونج من المشروبات التي تساعد على تنظيف الكلى بشكل رائع للغاية وعن طريقة التحضير:

كوب من الماء به ملعقة من أعشاب البابونج.

يتم غلي الماء على النار لمدة 5 قائق.

يتم تصفية الماء وتناوله بعد التحلية بالعسل.

النعناع لتنظيف القولون

يعتبر النعناع من أفضل المشروبات التي يمكنك تناولها لتنظيف القولون بشكل رائع حيث يمكنك تجهيزه بالطريقة التالية:

يتم تجهيز كوب كبير من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من النعناع الجاف.

يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض ومن ثم تحليتها بالعسل ومن ثم تناولها.

وبذلك يتم تنظيف القولون في الصباح بسهولة كبير، حيث أن النعناع من المشروبات المتميزة.

يمكنك المواظبة عليه بدون قلق حيث أنه يساعد في تنظيف القولون بشكل متميز فلا تترد في شربه بشكل دوري حتى تحافظ على القولون.

أفضل مشروب لتطهير الكلى

بالإضافة إلى المشروبات العشبية، يمكن أيضًا استخدام المشروبات العشبية لتطهير الكلى على سبيل المثال:

شراب الكرفس لتطهير الكلى

يعتبر الكرفس من أقوى مضادات الالتهاب الطبيعية حيث يحارب البكتيريا والخميرة والفطريات والفيروسات في الجسم، ويزيل السموم من الكبد والأمعاء، ويحسن وظائف الكلى، يعتبر الخيار من المرطبات الطبيعية لكامل الجسم ويمكن تحضير هذا المشروب على النحو التالي:

1 حزمة كرفس.

4 خيار

2-3 شرائح ليمون

1/2 – 1 حزمة بقدونس.

قطعة واحدة من الزنجبيل (اختياري)

1/2 – 1 حزمة نعناع أو ريحان (اختياري).

1 جذر كركم طازج (اختياري)

طريقة التحضير:

نقطع جميع الخضار ونزيل قشر الليمون ونقطعها ونضعها في الخلاط ونعصرها حتى تصبح ناعمة.

نضع مكعبات الثلج في كأس التقديم، نسكب المشروب ونشربه على الفور.

نصائح للحفاظ على صحة القولون

للحفاظ على إخراج بقايا الطعام وتطهير القولون اتبع هذه النصائح: