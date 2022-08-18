نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتكونى بدر منور… إزالة الجلد الميت والبقع وتقشير الجسم وتبييض فوري قبل الزفاف للعرايس في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلما تقدمت المرأة في العمر كلما ازدادت معها المشاكل الخاصة بالبشرة، فمع ظهور التجاعيد والتصبغات الجلدية، تبدأ المرأة في البحث عن شتى الطرق للتخلص من علامات التقدم في السن وعلامات الشيخوخة الظاهرة في الوجه، فتلجأ إلى الاستعانة بالمنتجات المنتشرة في الأسواق التي تنادي بتقشير البشرة، والحصول على بشرة صافية مثل بشرة الشباب، ولكنها لا تعرف الأضرار الجسيمة التي تعاني منها، واليوم احضرنا لكٍ وصفة منزلية طبيعية تستخدم في تقشير الجلد الميت، وتعزيز نمو خلايا جديدة حاملة معها رونق الشباب.

مقشر منزلي لتبييض الوجه والجسم

يمكنك الآن التوقف عن شراء المنتجات عالية الثمن لتقشير بشرتك، والتخلص من الجلد الميت وإعادة لونها الطبيعي دون وجود أي بقع داكنة، وسوف نستعرض بعض أنواع المقشرات الطبيعية التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة.

مقشر ملح البحر وزيت الزيتون

يتم مزج نصف كوب من ملح البحر، أو يمكن التعويض عنه بملح الطعام العادي، مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

يستخدم المزيج مثل السكراب أثناء الاستحمام لفرك الأماكن التي تحتوي على بقع داكنة وتقشيرها.

يتم تكرار هذه الوصفة كل مرة أثناء الاستحمام للحصول على بشرة بيضاء خالية من أي بقع أو إسمرار.

مقشر السكر البني وماء الورد

لإزالة الجلد الميت من البشرة سواء الجسم أو الوجه، تستخدم هذه الوصفة كمقشر طبيعي فعال، حيث يتم خلط نصف كوب من السكر البني مع كمية مناسبة من ماء الورد للحصول على عجينة متجانسة يمكن استخدامها كمقشر للجسم.

كما يمكن إعداد كمية كبيرة منها والاحتفاظ بها في عبوة محكمة الغلق لاستخدامها باستمرار، يتم أخذ كمية مناسبة منها وفركها على الجلد، لتقشير مثالي والحصول على بشرة ناصعة البياض.

مقشر الشوفان مع زيت جوز الهند

يمكن أيضا استخدام دقيق الشوفان لعمل مقشر منزلي طبيعي للتخلص من الاسمرار والجلد الميت، كما يمكن إضافة إليه زيت جوز الهند لمزيد من النعومة والترطيب.

وكذلك بضع قطرات من زيت اللافندر العطري للشعور بالراحة والاسترخاء والرائحة الذكية للجلد، وهذا المقشر يمكن أن تستخدمه أي عروسة مقبلة على الزواج قبل فرحها والحصول على فاتحة خالية من العيوب.