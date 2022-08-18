نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك بذور كتان.. حضري أفضل وصفة لفرد الشعر من الكيراتين الطبيعي هيفرد شعرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مشكلة الشعر الهايش والمجعد إحدى المشكلات التي المؤرقة التي تسبب إزعاجا كبيرا للكثير من الفتيات الأمر الذي يجعلهم يلجأون إلى استخدام الوصفات التي تعتمد على مادة الفورمالين المضرة بصحة الشعر، والتي تعد هي المكون الأساسي للبروتين والكرياتين فعلى الرغم من أنها تمنح الشعر مظهرا لامعا وناعما إلا أنها الأمر تؤدي إلى حدوث مشكلة أكبر للشعر وهي تساقط الشعر، ولهذا يعد الحل الأمثل وهو استخدام بدائل البروتين الصناعي بالبروتين الطبيعي الذي يمكن تحضيره منزليا من خلال استخدام بذور الكتان.

وصفة لفرد الشعر من الكيراتين الطبيعي

تتميز بذور الكتان بفاعليتها الشديدة في فرد الشعر الهايش والمجعد ولهذا يطلق عليه بديل البروتين ويمكن استخدام بذور الكتان في فرد الشعر الخشن عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من بذور الكتان.

كوب من الماء.

ثلاثة أرباع كوب من زيت الزيتون.

طريقة إعداد الوصفة:

في وعاء عميق يتحمل درجة الحرارة قم بوضع فيه بذور الكتان ومقدار الماء إلى أن يغلي .

اتركه يغلي كثيرا إلى أن تلاحظ تكوين خليط لزج وسميك بعض الشيء.

ثم ارفع الخليط من على النار ثم نضيف إليه مقدار زيت الزيتون.

وقبل الخليط جيدا إلى أن تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

واترك الخليط في مكان رطب إلى أن يبرد تماما.

بعد ذلك قم بطحنه في الخلاط الكهربائي إلى أن تحصل على قوام ناعم جدا.

طريقة استخدام وصفة بذور الكتان لفرد الشعر

لاستخدام وصفة بذور الكتان لفرد الشعر بكيراتين طبيعي عليك القيام بالخطوات التالية: