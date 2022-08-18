نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض ملفت… اقوي كريم طبي متوفر بالصيدليات لتفتيح خرافي ونضارة ساحرة من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى السيدات دومًا للحصول على مظهر رائع وجذاب خاصةً بشرتها، حيث تقوم بعمل العديد من الماسكات أسبوعيًا مع العناية اليومية المعتادة لفتراتٍ طويلة أملًا في أن تصل إلى بشرة النجمات في النهاية، وتلك الطرق يمكنها أن تجعل البشرة حقًا رائعة ولكن تأخء الكثير من الوقت والجهد، لذا يلجأ البعض للكريمات الطبية المخصصة للتفتيح وإعطاء الترطيب والمظهر الصحي للبشرة، ولهذا جئنا لكم اليوم عبر مقالنا بأفضل أنواع الكريمات في الصيدلية، وإليكم التفاصيل.

أكثر الكريمات الطبية الفعالة للتفتيح

ولأن العديد من الفتيات والسيدات يبحث بكثرة حول أفضل الكريمات الطبية لتفتيح البشرة، بدون الاضرار بها أو التأثير على حساسيتها، فقمنا بجمع الأفضل بين الكريمات الطبية في عددٍ من النقاط، وهي كالآتي:

كريم لاروش بوزيه بيجمنت كلار: وهو كريم خاص بالبشرة الدهنية يعمل على توحيد اللون على المظى الطويل عند الاستخدام، كما يقوم بتقشير الخلايا السطحية بلطف، ويتم استخدامه لمدة 3 أشهر مرتين يوميًا صباحًا ومساءًا على الرقبة والوجه.

كريم بيو ديرما وايت أوبجيكتف: ويعد كريم بيوديرما أحد أسرع الكريمات فعالية، وهو سريع الامتصاص نظرًا لكونه خفيف تمامًا على البشرة، ويساهم بشكل كبير في تفتيح أكثر المناطق اسمرارًا وتقشير الطبقة السطحية عن البشرة وتجديدها، وهو مناسب كليًا للبشرة الحساسة.

كريم تريتوسبوت: وهو أحد كريمات التفتيح التي تقوم على خفض نسبة إنتاج الميلانين بالبشرة، والتي تعد أساس اسمرار لون الجلد الخارجي، وكذلك تفشير الطبقات الظاهرية عن البشرة والتي تؤثر في تخفيف آثار الحبوب والندبات، بالإصافة لعمله على التفتيح المؤقت.

سيروم فيشي ايديال وايت: يقوم هذا السيروم بخفض مستوى الميلانين بالبشرة ويعمل كمضاد فعال للالتهابات نتيجة احتوائه على الريزورسينول، وهو مناسب تمامًا للبشرة الحساسة لاحتوائه على مياه فيشي الملكفة للجلد التي لا تؤثر على البشرة بالسلب، ويتم استخدامه لـ ثماني أسابيع أي شهرين، ولمرتين يوميًا صباحًا ومساءًا.

كريم بيزلين: يعد البيزلين أحد أشهر كريمات التفتيح حاليًا بالأسواق، حيث اشتهر باحتوائه على مكونات طبيعية كليًا كخلاصة أوراق الزيتون والبقدونس وكذلك الفيتامينات المتواجدة بالعسل، ويتوفر بينزلين بالعديد من الأنواع، فمنها: كريم التفتيح الليلي، وكريم التفتيح وشد الوجه، بالإضافة إلى كريم مخصث لتفتيح محيط العين، وأخر خاص بالمنطقة الحساسة.

كيفية استخدام كريمات تفتيح البشرة

يوجد بعض الخطوات يجب اتباعها عند استخدام اي كريم لتفتيح البشره وهي:

اولا قبل استخدام اي كريم لابد من اختباره في منطقة صغيرة لتجنب حدوث اي التهاب .

اغسل يديك جيدا قبل استخدام الكريم .

لاتستخدم اي كريم اكثر من مره او مرتين في اليوم .

ابتعدي عن العين والفم من ملامسة الكريم .

حافظي على استخدام كريم الحماية من الشمس واستخدمي كريم مرطب يومي .

اتبع نصائح الطبيب في مدة الاستخدام والتوقف لتجنب حدوث مضاعفات .

الآثار الجانبية لكريم تفتيح البشرة

استخدام كريمات التفتيح من الصيدليه أمر لابد منه ولكن لابد الحذر من الآثار جانبيه وهي