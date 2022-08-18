بدون فرن حضري الخبز المصري بقوام هش ومنفوخ أحلى من المخابز

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عمر شويل - جدة الخبز المصري من أكثر أنواع الخبز التي تجد عليها إقبال كبير من الناس وخاصة في دولة مصر العربية، فهو من أجمل أنواع الخبز الذي يقدم بجانب الأطعمة والمأكولات، ويتم صنع الكثير من الوجبات السريعة منه وهو يتميز بخفت قوامه وشكل المنفوخ الهش، كما يحتوي على نسبة من نخالة القمح المفيدة لصحة الجسم، ويعرف بقيمته الغذائية العالية، وسوف نقدم لكم ومن خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الخبز المصري السريع بقوام منفوخ وهش أحلى من المخابز.

مكونات عمل الخبز المصري

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من الدقيق الأسمر.

ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الخبز المصري بطعم لذيذ وقوام هش وخفيف أحلى من المخابز بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء، والسكر، والخميرة ونقلبهم مع بعض. ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونتركه جانباً حتى يصبح مثل الرغوة. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق الأبيض على خليط الخميرة ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نغطي الوعاء مرة أخرى ونتركه جانباً لمدة عشرين دقيقة حتى يتضاعف حجمه. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق الأسمر والملح للخليط ونعجن برفق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نغطي العجين لمدة ساعة كاملة حتى يتضاعف حجمه جيداً، ثم نقوم بتفريغ الهواء من العجين. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلي كرات متوسطة الحجم ونتركها جانباً حتى ترتاح قليلا. نحضر سطح متساوي ورشه بقليل من الدقيق الابيض، ثم نقوم بفرد كرات العجين عليها حتى تصبح رقيقة مثل الدائرة تماماً.

طريقة تسوية الخبز المصري بالطاسة

سوف نقدم لكم بعض الخطوات البسيطة حتى نقوم بعمل خبز هش ومنفوخ مثل المخابز تماماً وهى كما يلي:-