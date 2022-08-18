نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السواد اختفى: ارخص كريم من الصيدلية لتفتيح وتوحيد لون البشرة وعلاج الكلف والتصبغ من أول استعمال في المقال التالي
عمر شويل - جدة يوجد العديد من أنواع الكريمات التي تباع في الصيدليات لتفتيح لون الجلد وعلاج البقع والكلف، ومن أفضل هذه الأنواع هو كريم بانثينول، والذي يدخل كمكون رئيسي في تصنيع أغلب منتجات تجميل البشرة والشعر، ومنها: كريمات ترطيب البشرة، والوقاية من أشعة الشمس، كما تتعدد فوائد ومميزات كريم بانثينول للبشرة، والتي سوف نستعرض العديد منها، من خلال هذا المقال، بالإضافة إلى استعراض طريقة تحضير خلطة كريم من الصيدلية لتفتيح الاسمرار والكلف وتوحيد لون الجلد من أول مرة.
استعمالات بانثينول للبشرة
يُعد الغرض الأول من استعمال بانثينول، هو ترطيب البشرة، إلا أن له العديد من الفوائد الأخرى، ومنها ما يلي:
- الترطيب العميق للبشرة الجافة، والكوعين والركبتين، وعلاج التشققات، وتجديد الخلايا.
- حماية الجلد من التشققات.
- تهدئة تهيج البشرة الناتج عن التقشير الكيميائي، أو عقب التقشير بالليزر.
- علاج حروق الشمس، والحروق البسيطة.
- تحفيز البشرة لإنتاج الكولاجين الطبيعي، وتعزيز نضارتها.
- مضاد للالتهابات الجلدية.
- تنعيم البشرة، وزيادة مرونتها.
- تفتيح البشرة،وتوحيد لونها، وتجنب تكون البقع الداكنة.
خلطة كريم من الصيدلية بانثينول للتبييض
تُعد خلطة الكريمات من الصيدليةومن أفضل وصفات البشرة للتبيض والترطيب، حيث تتكون التركيبة من ثلاث أنواع مختلفة من الكريمات جميعها ذات فعالية كبيرة في ترطيب البشرة الجافة، وتجديد خلاياها؛ لكي تصبح أكثر نضارة.
المكونات
- كريم بانثينول.
- جلسرين كريم.
- كريم كرباميد.
التحضير والاستخدام
- قومي بخلط كميات كميات متساوية من الكريمات الثلاثة المذكورة أعلاه، وقلبي جيدًا.
- طبقي الوصفة على بشرة نظيفة جافة، بكميات مناسبة، مع التوزيع المتساوي لها على البشرة.
- كرري الوصفة يوميًا ضمن روتينك الخاص، ويفضل قبل النوم، واستمري عليها.
محاذير يجب مراعاتها عند استعمال خلطة البانثينول
هناك عدة محاذير يجب الانتباه إليها عند استعمال خلطة كريم البانثينول، وهي كالتالي:
- تجنب استخدام الخلطة حول منطقة الأنف والفم والعين.
- عدم تطبيق الخلطة على الجروح المفتوحة، حتى يتم علاجها تمامًا.
لا يفضل استخدام الخليط لترطيب الشفاه.
- تجنب وضع الخليط على البشرة قبل الخروج في الشمس مباشرةً.
- ضرورة غسل البشرة قبل تطبيق الخليط عليها لتجنب انسداد المسام وتكون البثور والرؤوس السوداء.
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