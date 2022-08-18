5 فوايد مذهلة لزيت اللافندر للبشرة

ريحة اللافندر معروف ان ريحته مهدئة وتعتبر علاج للحواس وبتساعد على الاسترخاء ، ومعروف عنه انه بيقلل التوتر والقلق ، وبيساعد كمان على اسرخاء العقل بعد يوم متعب ، لكن هل تعرفي بالاضافة انه من الزيوت الاساسية المستخدمة في العلاج بالروايح ، هو ليه فوايد مذهلة للبشرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على فوايد زيت اللافندر للبشرة.
فوايد زيت اللافندر للبشرة:
1- بيلطف ويهدي البشرة:
اللافندر بيحتوي على خصائص مضادة للفطريات بتساعد على تقليل الالتهاب, الاحمرار, التهيج, وعلاج الالتهابات ، وبالتالي هو مفيد جدا للاشخاص اللي بيعانوا من الصدفية, الاكزيما, او الجلد الجاف ، استخدام مرطب غني باللافندر في الروتين اليومي للعناية ببشرتك زي الفازلين باللافندر هيساعد بشكل كبير على منع الاحمرار والالتهاب ، وهيحافظ على رطوبة بشرتك.
2- بيساعد على منع حب الشباب:
ممكن يكون غريب على كتير مننا ان زيت ممكن يساعد على منع حب الشباب ، ولكن بالفعل زيت اللافندر بيساعد البشرة على مقاومة حب الشباب ومنع ظهور حب الشباب ، زيت اللافندر بيساعد على ازالة انسداد المسام, تقليل الالتهاب على البشرة, وحتى كمان قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب ، افضل طريقة لاستخدام زيت اللافندر لعلاج حب الشباب ، هي مزجه مع زيوت حاملة زي زيت جوز الهند او زيت الارجان ، اخلطي الزيوت مع بعض وحطيها على بشرة نضيفة باستخدام قطعة قطن ، مع الاستخدام المنتظم ، هتلاحظي ان ظهور حب الشباب هيقل على بشرتك.
3- بيساعد على تفتيح البشرة:
هل بتعاني من فرط التصبغ, البقع الغامقة, البشرة الباهتة؟ يبقى جيه الوقت تعرفي بشرتك على زيت اللافندر ، لانه بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، ده هيساعد على تقليل تغير اللون, البقع الغامقة على بشرتك ، وممكن انه يساعد كمان على تقليل البقع والاحمرار.
4- بيمنع التجاعيد:
الجذور الحرة هي واحدة من الاسباب الرئيسية للتجاعيد والخطوط الرفيعة على الوش ، واضافة مضادات الاكسدة لروتين العناية ببشرتك واحدةمن الطرق لحمايتها من اضرار الجذور الحرة ، وزيت اللافندر غني جدا بمضادات الاكسدة ، كل اللي هتعمليه اخلطي زيت اللافندر مع زيت جوز الهند وادهنية على التجاعيد والخطوط الرفيعة.
5- بيساعد على تنقية البشرة من السموم:
حقيقة مثبتة ان ريحة زيت اللافندر بتساعد على تهدئة واسترخاء عقلك وجسمك ، ولكن كمان ليه فوايد كبيرة جدا لبشرتك ، اضافة كام نقطة من زيت اللافندر لماية الاستحمام هتساعد على استرخاء عضلاتك وازالة السموم من بشرتك.
مفتاح الحفاظ على بشرتك رطبة وصحية على طول
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