نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل زفافك.. الليمون لإزالة شعر الوجه والجسم وفوق الشفايف نهائيا بدون ألم بطريقة سهله وسريعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على أفضل وصفة لإزالة شعر الوجه بدون ألم وغير مكلفة ومن أول مرة تظهر نعومة غير مسبوقة، فشعر الوجه حتى وإن كان خفيف يؤثر بشكل كبير في مظهر البشرة خاصة عند وضع المكياج يظهر الشعر سواء كان خفيف أو كثيف، ويمكنك إزالة الشعر بوصفات طبيعة من الجذور وظهوره مرة أخرى تكون بعد فترة طويلة نسبيًا وهي من أفضل الطرق بدلًا من استخدام الطرق الغير مضمونة والتي تعمل على ظهور الشعر بشكل كثيف أكبر. كيفية تحضير وصفة لإزالة شعر الوجه باستخدام البيض والسكر يمكنك إزالة شعر وجهك الزائد عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:- قومي بخلط كل المكونات والتي هي ملعقة واحدة من السكر الأبيض وبياض بيضة كبيرة ونصف ملعقة كبيرة من دقيق الذرة وعصير الليمون وقلبيهم جيدًا.

يمكنك تذويب الخليط على النار لمدة دقيقة ثم قومي بفرد الخليط على بشرتك بعد أن يبرد وافردي في نفس اتجاه نمو الشعر.

بعد نصف ساعة تقريبًا قومي بإزالة الخليط من على البشرة في عكس اتجاه نمو الشعر بحيث تتم إزالته من الجذور ولكن يجب ترطيب المنطقة بعد تنظيفها من الخليط واستخدميها مرتين أسبوعيًا. وصفة الليمون والبطاطا لإزالة شعر الوجه المكونات المطلوبة:- عصير الليمون.

حبة بطاطا كبيرة.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل الأبيض. خطوات تحضير وصفة البطاطا والليمون لإزالة شعر الوجه:- اغسلي حبة البطاطا جيدًا ثم قومي بسلقها وبعدها قومي بتقشيرها وضعيها داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم هرسها جيدًا.

أضيفي باقي المكونات إلى هريسة البطاطا وقلبيهم جيدًا وشغلي الخلاط الكهربائي مرة أخرى حتى يتم خلط كل المكونات بشكل كامل ومتجانس تمامًا.

اشطفي بشرتك جيدًا من الكريمات والأتربة ثم قومي بفرد الخليط الذي قمتي بتحضيره في نفس اتجاه نمو الشعر ودلكي برفق لمدة خمس دقائق.

ثم قومي بترك الخليط على البشرة لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل ثم قومي بإزالته بسرعة في عكس اتجاه نمو الشعر حتى يخرج من جذوره.

يجب شطف بشرتك جيدًا من الخليط ثم قومي بتجفيف البشرة ورطبيها جيدًا بكريم مرطب واستخدمي هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

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