نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخفى سواد السنين.. كريم البانثينول المبهر لتبييض الجسم والتخلص من الاماكن السوداء في 3 ايام في المقال التالي

عمر شويل - جدة موضوع مقال اليوم هو الوصفات التي تعتمد على كريم البانثينول لتفتيح البشرة مع مكونات طبيعية إضافية أخرى، أصبح أطباء الجلدية ينصحون كثيرًا بشراء واستخدام كريم البانثينول ووضعه مرتين خلال اليوم الواحد بدون أن يكون وجهك يعاني من أي حبوب أو بقع داكنة ولكن كريم البانثينول أيضًا يعمل على جعل البشرة نضرة بدلًا من أن تكون شاحبة وذابلة، بالإضافة إلى الفوائد الأخرى التي يقدمها لنا الكريم المعجزة والجميل أن سعره غير مرتفع ومناسب ومتوفر أيضًا في أي صيدلية.

وصفة كريم البانثينول لتفتيح البشرة والجسم

يمكنك استخدام كريم البانثينول الطبي وحده ويمكنك إضافته مع بعض المكونات المفيدة الأخرى التي تزيد من فوائد الوصفة حيث:-

يمكنك استخدام كريم البانثينول مع كمية مساوية من كريم فيتامين C وذلك لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة من أي اسمرار.

افردي الخليط على البشرة أو المنطقة ودلكي على شكل دائري بلطف لمدة تصل إلى سبع دقائق حتى يمتص الجلد الكريم.

اتركي الكريم على الوجه وأي منطقة أخرى لمدة ساعة ثم قومي بشطفه ويجب أن تقومي بترطيب المنطقة التي وضعتي عليها الكريم.

يمكنك استخدام الكريم يوميًا ولكن احرصي على عدم تعرّضك لأشعة الشمس عن وضعك للكريم.

أنواع كريم البانثينول الطبي

هناك كريم البانثينول بنسبة 2% وهو آمن للحوامل وفي فترة الرضاعة لأنه خالي من أي كورتيزون.

وهناك نوع كريم البانثينول مع فيتامين E وهو كريم يعمل على تفتيح البشرة ويخلص العيون من أي هالات سوداء.

كما أن هناك كريم البانثينول الخاص بالمناطق الحساسة فهو يستخدم في إزالة الشعر الزائد ويعالج التهابات الجلد ويفتحها من الاسمرار.

محاذير استخدام كريم البانثينول الطبي

هناك بعض المحاذير والأضرار التي يجب عدم استخدام كريم البانثينول معها ومن أبرز النصائح من استخدام الكريم هي كالآتي:-