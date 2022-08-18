ارخص من الجاهز.. طريقه الروج الطبيعي الثابت في المنزل ترطيب وتنعيم وتوريد الشفاه يدوم لساعات

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عمر شويل - جدة تعرفي على طريقة وخطوات عمل روج طبيعي ثابت في المنزل، فالمرأة بشكل عام لا غنى لها عن استخدام أحمر الشفاه الذي يجعل مظهرها لطيف وأنيق ويبرز جمال وجهها، وأحمر الشفايف الذي يتم تحضيره في المنزل من مكونات طبيعية يمثل فائدة كبيرة بالنسبة للشفاه حيث أنه يرطبها ترطيب جيد ويعمل على تقشيرها من الجلد الميت على عكس الكثير من أنواع أحمر الشفاه الذي يقشر الشفايف ويشققها ويمثل أثر سلبي عليها بدلًا من أن يجعل مظهر الشفايف صحي ولطيف. طريقة عمل روج طبيعي ثابت في المنزل المكونات المطلوبة:- ملعقة واحدة كبيرة من زبدة الشيا أو زبدة المانجو.

ملعقتان صغيرتان من شمع العسل.

نصف ملعقة كبيرة من زيت اللوز أو زيت الزيتون.

ربع ملعقة من الألوان الطبيعية.

قرفة (لعمل لون بني محمر).

كركم مطحون (لعمل لون بني نحاسي).

كاكاو (لعمل لون بني داكن).

فرشاة وضع الروج.

علبة زجاجية صغيرة. خطوات عمل الروج الطبيعي بالكركم قومي بتذويب زبدة الشيا داخل حمام مائي وضعي معها باقي المكونات وقلبيهم جيدًا.

يمكنك وضع المكون الذي يعطيك اللون الذي ترغبين به ويمكنك خلط أكثر من مكونين لعمل خليط من لونين للحصول على لون جديد آخر.

ضعي الروج الطبيعي الذي قمتي بعمله داخل العلبة الصغيرة وقومي بوضع الروج داخل الثلاجة يوم كامل حتى يصبح متماسك ومتجمد قليلًا.

بواسطة فرشاة وضع الروج قومي بغمسها داخل الخليط وابدئي في فرده على شفاهك ويمكنك فرده أيضًا بيديك ويعطيك ثبات يدون معك طوال اليوم. طريقة عمل روج بالألوان المائية قومي بإزالة الأوان المائية من علبة الألوان بالسكين ثم قومي بوضعها على مناديل ورقية.

ثم قومي بغمس قطعة من القطن داخل الكحول وعقمي علبة الألوان جيدًا ثم قومي بوضع الروج بداخلها.

بعد ذلك ولعي شمعة ثم قومي بتركها حتى تذوب تمامًا وتصبح عبارة عن سائل ثم قومي بوضع ربع ملعقة من الفازلين في الروج بواسطة عود الأسنان.

اختاري لون الروج الذي ترغبين به من الألوان المائية ويمكنك التحكم في درجة اللون كما ترغبين وقلبيهم جيدًا مع الفازلين وبذلك يكون لديك أقوى روج طبيعي ثابت.

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