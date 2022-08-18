نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي الكيكة الاسفنجية بقوام هش وخفيف أحلى وجبة إفطار شهية تقديمها لأسرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الكيكة الاسفنجية من أجمل أنواع المخبوزات الهشة التي تقدم على وحبات الإفطار وبين الوجبات ويقبل على تناولها الكثير من الناس نظراً لطعمها اللذيذ ومذاقها الرائع الذي يجذب الكثير من الناس إليها، كما يمكن إضافة بعض النكهات الجميلة إليها مثل البرتقال والقهوة والموز الذي يجعل طعمها مختلف تماماً عن المخبوزات الأخرى، وهى تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم وتعمل على بناء جسم الأنسان بشكل رائع، كما يوجد أنواع كثيرة من المخبوزات مثل كيكة البرتقال الهشة وهى من أجمل أنواع الكيك، وكيكة الشكولاتة وهى تتميز بطعمها المختلف، وكيكة القهوة وهى يقبل على تناولها الكثير من عشاق القهوة، وكيكة الحليب وهى تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وكيكة الحليب الساخن وهى من مخبوزات التي تمتلك قوام هش وطعم مختلف، وكل هذه الأنواع من المخبوزات سهلة التحضير ويمكن صنعها في البيت بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بقوام هش وخفيف أحلى وجبة إفطار شهية بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل الكيكة الاسفنجية بقوام هش

يوجد بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

4 حبات بيضات.

كوب من اللبن السائل.

ربع كوب من الزيت.

كوب من السكر بودرة.

2 كيس من الفانيليا.

كيس من البيكنج بودر.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بقوام هش بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونضع به البيض، والفانيليا، والزيت، والسكر، والخل، والحليب ونخفق جيدا ًبواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي. ثم نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر بالتدريج حتى نحصل على قوام ثقيل ولزج. نقوم بإحضار قالب الكيك المدهون بقليل من السمنة ومرشوش بالدقيق، ثم نصب الخليط به ونقوم بتوزيعه جيداً على القالب كله. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نقوم بإدخال قالب الكيكة الفرن ونتركها حتى يتحمر لونها وتصبح ذهبية اللون. نقوم بوضع السكينة في المنتصف الكيكة حتى نتأكد من نضجها تماماً، ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً. ثم نقوم بتقطيع الكيكة على شكل مربعات أو حلقات ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل الكيكة الاسفنجية بالمنزل

يوجد بعض النصائح البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يفضل دهن قالب الكيك بقليل من السمنة حتى لا تلتصق الكيكة به.

كما يجب تسخين الفرن أولا قبل وضع الكيكة.

وضع الخل يعطي للكيكة قوام منفوخ وهش مثل الجاهزة.

يفضل أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

وضع الزيت للكيكة يجعل قوامها هش أفضل من السمنة.

كما يفضل وضع قالب الكيكة على الرف الأوسط حتى لا تحترق.

يفضل أن يكون الخفق في اتجاه واحد حتى لا يدخل الهواء ويعمل على إفساد الكيكة.

عدم الإفراط في وضع السكر حتى لا تهبط الكيكة داخل الفرن.

استخدام الخلاط أو المضرب الكهربائي يجعل قوام الكيكة هش وخفيف.

وضع الدقيق بالتدريج حتى نحصل على قوام الكيكة المناسب.

عدم الإفراط في وضع البيكنج بودر حتى لا تنتفخ الكيكة أكثر من اللأزم.

فوائد الكيك للجسم

يحتوي الكيك على فوائد عديد ويحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم سوف نقدمها لكم اليوم وهى كما يلي:-