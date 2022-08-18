اصنعي لانشون الفراخ اللذيذ بمكونات اقتصادية أحلى من الجاهز

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عمر شويل - جدة لانشون الفراخ من أجمل الوجبات الخفيفة التي يقبل على تناولها عدد كبير من الصغار والكبار وهو من الوجبات الباردة المفضلة لديهم ويقومون بشرائه من المحلات بكثرة، فلذلك ننصح جميع الأمهات بعمل اللانشون في البيت بدل من شرائه من الخارج حتى نضمن السلامة للأسرة، كما يتميز بطعمه الجميل ومذاقه الرائع الذي يجذب الأطفال إليه، كما يتم عمل اللانشون في البيت بعدة طرق مختلفة وبأكثر من نوع مثل لانشون اللحمة المفرومة، ولانشون بطعم الجبنة، ولانشون السادة بالزيتون الفلفل الحصي وكل هذه الأنواع يقبل على تناولها الكثير من الأطفال يفضلون شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل لانشون الفراخ اللذيذ بمكونات اقتصادية تجعل ربات البيوت يقومون بتحضيره بكل سهولة.
مكونات عمل لانشون الفراخ اللذيذ
يتكون من بعض المكونات البسيطة التي تعطي له طعمه رائع واللذيذ وهى كما يلي:-
- 5 بيضات
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الحصي.
- 6 مثلثات من الجبنة.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من الدقيق.
- مكعب من المرقة الدجاج.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ربع كيلو من صدور الدجاج المفرومة.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- طبق من الزيتون المقطع.
- ملعقة صغيرة من الببريكا.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة من 7 بهارات.
- نقطة صغيرة من للون الطعام الاحمر.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير لانشون الفراخ اللذيذ بكل سهولة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- قومي بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع صدور الدجاج المفرومة، والجبنة، والبيض، والبصل البودر، والثوم البودر، ومرقة الدجاج، والملح والفلفل، والسبع بهارات، ونفرمهم جيداً مع بعض.
- ثم نضيف الدقيق، والنشا، ونخفق باستمرار حتى يصبح الخليط ناعم للغاية.
- بعد ذلك نضيف الفلفل الحصي، والزيتون المقطع ونقلبهم مع بعض جيداً.
- نقوم بإحضار حلة كبيرة ونضعها على النار، ثم نضع بها كمية مناسبة من الماء ونتركه حتى تغلي.
- نقوم بإحضار أكواب من السلتين ونصب بها الخليط، ثم نقوم بوضع الأكواب في وسط الماء المغلي ونغطي الحلة جيداً ونتركها لمدة ساعة حتى ينضج الخليط تماماً.
- بعد ذلك نرفع الأكواب من الحلة وتركهم جانباً حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بتقطيع لانشون إلي شرائح رقيقة ونقدمه بجانب السلطة الخضراء والجبنة الرومي وبألف صحة وهنا.
نصائح عند عمل لانشون الفراخ بالمنزل
توجد عدة نصائح بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- يفضل وضع الحلة على النار حتى تغلي جيداً قبل وضع الأكواب بها.
- كما يفضل أن تكون كمية الدقيق مناسبة حتى تعطي للخليط قوام مناسب.
- يفضل وضع الخليط في أكواب على شكل اسطوانة حتى نعطي له نفس الشكل.
- عدم تقطيع اللانشون وهو ساخن ونتركه حتى يبرد تماماً.
- كما يفضل وضع أكواب من السلستين حتى لا تتائر بالماء الساخن.
- يفضل خلط المكونات جيداً حتى يصبح الخليط ناعم وبدون كلكعة.
- إضافة القليل من البهارات يعطي للانشون طعم لذيذ وشهي.
- عدم خلط المكونات بعض وضع الزيتون والفلفل الحصي.
- عدم وضع كمية كبيرة من الملح حتى نجعل طعمه طيب مذاقه مثل الجاهز تماماً.
- مراقبة اللانشون جيداً أثناء التسوية حتى نحصل على القوام المناسب.
- يمكن تسوية اللانشون داخل كيس من البلاستيك ثم نقوم بلفه بورق الفويل لا لا يتسرب الماء إليه.
- يفضل تقطيع اللانشون بعد تسويته على شكل حلقات متسوية وتقديمه للأطفال كوجبة غذائية تحمل العديد من العناصر الغذائية.
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