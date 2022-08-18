نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرك ضاع وانتي بترميه .. تفل القهوة استخدماته مبهره اتحداكي ترميه تانى أفضل طرق للاستفادة منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على أبرز استخدامات تفل القهوة بدلًا من أن ترميه، فجميعنا نحب القهوة ونقوم بتناولها يوميًا في الصباح وهناك الكثير من الأشخاص المفرطة في تناول القهوة وبالتالي تهدر كمية كبيرة جدًا من التفل بدون التعرف على الاستخدامات العظيمة والفوائد التي يمكنها الحصول عليها من تفل القهوة، حيث يمكنك استخدامه في عمل الكثير من الخلطات والوصفات الطبيعية التي تفيد شعرك وبشرتك وبأقل المكونات وفعاليته كبيرة جدًا حيث أنه تكمن به فائدة عظيمة.

أبرز استخدامات تفل القهوة

يمكنك استخدام تفل القهوة في الكثير من الوصفات لمعالجة الكثير من مشاكل البشرة ومن أبرز هذه الوصفات:-

وصفة تفل القهوة لترطيب البشرة

المكونات المطلوبة:-

ملعقة واحدة كبيرة من الكاكاو الخام.

أربع ملاعق صغيرة من تفل القهوة.

ماء فاتر أو دافئ.

خطوات تحضير وصفة تفل القهوة لترطيب البشرة:-

اخلطي كل المكونات ع بعضها جيدًا حتى تصبح متجانسة وناعمة ومختلطة بشكل كامل.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك ويمكنك توزيع الخليط عليها بيديك أو بواسطة فرشاة ناعمة.

دلكي جيدًا عند فرد الخليط على بشرتك لمدة خمس دقائق ثم قومي بتركها على بشرتك نصف ساعة تقريبًا.

بعد أن يجف الخليط من على البشرة قومي بشطفها بماء بارد أو فاتر وجففيها جيدًا ويجب عليك ترطيب البشرة مباشرة بعد الوصفة.

احرصي على استخدام هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع وبعد فترة قصيرة ستجدي نتائج مذهلة.

وصفة تفل القهوة لتقشير البشرة

المكونات اللازمة لعمل الوصفة:-

ملعقة واحدة كبيرة من تفل القهوة.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

زيت اللوز الناعم.

عصير ليمون.

خطوات استخدام تفل القهوة لتقشير البشرة:-